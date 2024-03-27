Antalya’da kaçakçılık operasyonu. On binlerce şişe kaçak alkol ele geçirildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kaçakçılık faaliyetlerine yönelik Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor.

Operasyonlar sonucunda 169 bin 650 adet dolu/boş makaron ve sigara sarma kağıdı, 13 bin 600 şişe sahte alkol, bin 400 paket cinsel içerikli ürün, bin 20 adet elektronik sigara ve likiti, 1000 adet kesilmiş TAPDK Bandrolü, 800 adet güneş gözlüğü, 450 adet parfüm, 360 adet puro, 40 k kilogram kıyılmış tütün/ nargile tütünü ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda toplam 20 şahıs hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet Etmek” suçundan soruşturtma başlatıldı.