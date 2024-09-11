Antalya'da kaldırım taşıyla kuyumcu soygunu girişimi

Kaynak: İHA
Antalya'da kaldırım taşıyla kuyumcu soygunu girişimi

Antalya’da bir soyguncu, beze sardığı kaldırım taşıyla bir kuyumcu dükkanının camını kırmaya çalışarak soygun girişiminde bulundu.

Kurşun geçirmez cam sayesinde vitrinde yalnızca hasar meydana gelirken, dükkan sahibinin hızlı müdahalesiyle soyguncu yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi’nde saat 14.00 civarında yaşandı. E.B. isimli şüpheli, ses çıkmaması için beze sardığı kaldırım taşını kuyumcu vitrinine fırlattı. İlk denemesinde başarılı olamayan E.B., tekrar taş fırlatmaya kalkıştığında dükkan sahibi Koray Güzel duruma müdahale etti.

Çevredeki esnafın da yardımıyla etkisiz hale getirilen şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Soyguncunun Aksu ilçesinden çaldığı plakasız motosikletle olay yerine geldiği tespit edildi.

Dükkan sahibi Koray Güzel, "Soygun girişiminde bulundum. Şahıs motorla geldi ve vitrine taşla vurdu. Neyse ki cam kurşun geçirmezdi, sadece vitrin zarar gördü. İlk ben müdahale ettim ve ardından tesadüfen yakınlardaki polis ekipleri soyguncuyu yakaladı" dedi.

Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin motosikletle yaklaşıp beze sarılı taşı cama fırlatması ve çevredeki esnafın durumu fark ederek müdahale ettiği anlar yer alıyor.

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