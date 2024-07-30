Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti

Ekipler, sürücünün cansız bedenini saatler süren çalışma sonrası uçurumdan çıkardı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Sugözü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yayladan dönen Hamdi Yüksel, Belbaşı Yaylası ile Saydere Piknik alanı arasında aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza anında araçtan fırlayarak ağaçlara ve çalılara takılan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Hamdi Yüksel’in bulunduğu yere inerek yaptığı incelemede Yüksel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ekipler sürücünün cansız bedenini ip ve sedye yardımıyla saatler süren bir çalışma sonucu 60 metrelik uçurumdan çıkardı.

Hamdi Yüksel’in cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.