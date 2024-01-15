Antalya'da korkunç cinayet. Dini nikahlı eşini bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İHA
Antalya'da korkunç cinayet. Dini nikahlı eşini bıçaklayarak öldürdü
Antalya’nın Kepez ilçesinde bir şahıs, dini nikahlı olduğu 3 çocuk annesi Burcu Gezersoy’u 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Baraj Mahallesi’nde meydana gelen olayda, halı pazarlamacılığı yapan 37 yaşındaki Yılmaz G.,, dini nikahlı olduğu 26 yaşındaki Burcu Gezersoy’la tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce, Burcu Gezersoy’u 17 yerinden bıçakladı.

Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bir şekilde bulunan Gezersoy’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Gezersoy, bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cinayeti işledikten sonra kendisine de zarar veren Yılmaz G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kızının öldürüldüğünü öğrenen anne Zale Gezersoy, diğer iki kızı ile birlikte gözyaşlarına boğuldu. Kızının ölüm haberini aldıktan sonra, Uşak’tan Antalya’ya gelen Gezersoy, “Giderken kızıma da yanımda gelmesini teklif ettim, kabul etmedi. Çocukları olduğu için kabul etmedi, gece saatlerinde öldürüyor. Bize haberi sonradan geldi, komşularım arayarak kızımın öldürüldüğünü söyledi” ifadesini kaydetti.

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