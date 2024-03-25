Antalya’da korkunç kaza: 1 ağır yaralı

Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana gelen kazada, Cuma Şandır’ın kontrolündeki motosiklet, Emre Suntu’nun kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü başını otomobilin tekerine çarptı ve motosikleti yaklaşık 15 metre uzağa savruldu.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Motosiklet sürücüsünün otomobilin yola çıktığını fark ettiğinde çarpmamak için frene bastığı, motosikletin sürüklenerek otomobilin tekerine çarptığı görüldü.