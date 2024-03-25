Antalya’da korkunç kaza: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Antalya’da korkunç kaza: 1 ağır yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana gelen kazada, Cuma Şandır’ın kontrolündeki motosiklet, Emre Suntu’nun kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü başını otomobilin tekerine çarptı ve motosikleti yaklaşık 15 metre uzağa savruldu.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Motosiklet sürücüsünün otomobilin yola çıktığını fark ettiğinde çarpmamak için frene bastığı, motosikletin sürüklenerek otomobilin tekerine çarptığı görüldü.

aw170019-01.jpg

aw170019-02.jpg

aw170019-03.jpg

aw170019-04.jpg

aw170019-05.jpg

Son Haberler
İstanbul'da bir taksici, müşterisini ifşa etti: 'Bu namussuzu almayın' Video
İstanbul'da bir taksici, müşterisini ifşa etti: 'Bu namussuzu almayın'
Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak Gündem
Meteoroloji 10 il için gün ve saat verip uyardı! Kar ve sağanak vuracak
Ekrem İmamoğlu'ndan Büyükerşen'e geçmiş olsun ziyareti Gündem
Ekrem İmamoğlu'ndan Büyükerşen'e geçmiş olsun ziyareti
Görevliler hakkında soruşturma açıldı. Sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti Gündem
Görevliler hakkında soruşturma açıldı. Sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti
Dağcıların çadırına dadandı: Ev yapımı helvayı yiyen tilki görenleri şaşırttı Video
Dağcıların çadırına dadandı: Ev yapımı helvayı yiyen tilki görenleri şaşırttı
Kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor. Yasal işlem başlatılacak Ekonomi
Kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor. Yasal işlem başlatılacak
Katliam yapan İsrail askerlerinin fındık fıstığının da Türkiye'den gittiği ortaya çıktı Ekonomi
Katliam yapan İsrail askerlerinin fındık fıstığının da Türkiye'den gittiği ortaya çıktı