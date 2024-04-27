Mersin’de IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İHA
Mersin’de IŞİD operasyonu: 3 gözaltı
Mersin'in Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen IŞİD operasyonunda döviz cinsinden para ele geçirilirken, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından MASAK raporlarına istinaden IŞİD terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Merkez Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslara ait ikamet ve işyerlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 71 bin 535 Dolar, 9 bin 165 Euro, 47 bin 500 TL ile çok sayıda döküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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