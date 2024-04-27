Yatırım araçlarının bu haftaki performansı belli oldu

Yatırım araçlarının bu hafta hangisinin kazandırdığı ortaya çıktı. Altın, Dolar ve euro kaybettirdi. Tek kazandıran ise borsa oldu.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören hisseler bu hafta yüzde 2.29 oranından artış göstererek, kazadırdı.

Bu hafta altın, dolar ve euro kaybettirdi. Bu hafta gram altın fiyatları yüzde 2,64 oranında düşüş kaydetti. Dolar yüzde 0,43 oranında düşüş gösterirken, euro da kayıp, yüzde 0,35 oranında kayıp yaşadı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftalık işlemlerde 9.645,02 ile 9.956,11 puan arasındaki bir dalgalanmaya sahne oldu. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,29'luk bir artışla 9.915,62 puandan sonlandırdı.

Kapalıçarşı'da gram altın satış fiyatı bu haftayı yüzde 2,64 kayıpla kapadı. Gram altın 2.436 liraya düşerken, cumhuriyet altını yüzde 5,14'lük bir düşüşle 16.364 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 4.110 liraya geriledi.

DÖVİZDE DURUM NE

Döviz piyasasında, ABD doları bu hafta yüzde 0,43 değer kaybetti. Haftayı dolar 32,4470 liradan kapatırken, eurodaki düşüş oranı yüzde 0,35 olarak kayıtlara geçti. Euro 34,7330 liradan fiyatlandı. Yatırım ve bireysel emeklilik fonları ise sırasıyla yüzde 0,88 ve yüzde 1,28 oranında değer kazandı

BORSA GÜNÜ REKORLARLA TAMAMLADI

BIST 100 endeksi, 9.915,62 puan seviyesinde cuma gününü kapattı. Bu rakam tarihin en yüksek günlük ve haftalık kapanışını olarak kayıtlara geçti.