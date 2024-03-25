Antalya’da korkunç kaza: 3 ölü

Kaynak: İHA
Antalya’da korkunç kaza: 3 ölü
Antalya’nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Gerçekleşen kazada, 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.

Serik ilçesi D 400 karayolu, Belkıs Kavşağı'nda gerçekleşen kazada, Serik istikametine giden Mehmet Deniz’in kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı ve karşı yöne geçerek Manavgat istikametine giden Erol Karabulut'un kontrolündeki cipe çarptı.

Karabulut'un kullandığı araca ise arkadan gelen F.K. kontrolündeki kamyonet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken 25 yaşındaki Mehmet Deniz ve aynı araçta bulunan Osman Tunç ile diğer aracın sürücüsü Erol Karabulut’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Savcılık incelemesi sonrasında, hayatını kaybeden Mehmet Deniz, Osman Tunç ve Erol Karabulut'un cansız bedenleri Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

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