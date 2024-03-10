Antalya'da korkutan yangın

Yangın, saat 11.00 sularında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3573 sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın alt kısmında, Cevat Kar'a ait olduğu öğrenilen pastanenin odunluk olarak kullanılan alanında meydana geldi.
Odunların yandığını ve alevlerin yükseldiğini gören Cevat Kar ve pastane müşterileri yangına müdahale etmeye çalışırken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ihbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede gelen ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Odunlar ve park halindeki 3 tekerlekli motosiklet tamamen yandı. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.