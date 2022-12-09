Motokurye belge isteyen 3 polisi darbetti

İHA'nın haberine göre, Antalya Kepez'de olay, saat 13.30 sıralarında, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Güvenlik Timi,motokurye Arif Ş.'yi durdurdu.

İddiaya göre polisin kendisinden belge istemesi üzerine Arif Ş., elindeki kapı anahtarı ile ekiplere saldırdı. Olayda 3 polis, yüzünden yaralanırken, 1'inin dudağı yarıldı.

Kavgayı ayırmaya çalışan kişi de Arif Ş. tarafından darbedildi. İşte bu kavganın ardından olaya çevredekileri müdahale etti. Bu sefer de Arif Ş. dayak yedi.Takviye gelen polisler tarafından güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Arif Ş. de polis merkezine götürüldü. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.