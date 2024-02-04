Antalya’da motosiklet ve otomobil çarpıştı

Kaynak: İHA
Antalya’da motosiklet ve otomobil çarpıştı
Antalya’nın Serik ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi, Tuzlaburun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Celal Taplak’ın kullandığı 07 YBJ 17 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen Tofaş marka 07 YFN 24 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Taplak ile otomobilde yolcu olarak bulunan Özkan S. yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılırken olay sonrası inceleme başlatıldı.

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