Antalya’da motosiklet ve otomobil çarpıştı

Kaza, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi, Tuzlaburun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Celal Taplak’ın kullandığı 07 YBJ 17 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen Tofaş marka 07 YFN 24 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Taplak ile otomobilde yolcu olarak bulunan Özkan S. yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılırken olay sonrası inceleme başlatıldı.