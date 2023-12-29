Antalya’da oğlu intihar eden anne ihbar etti ‘Çukur Çetesi’ çökertildi

Kaynak: DHA
Antalya’da oğlu intihar eden anne ihbar etti ‘Çukur Çetesi’ çökertildi
Antalya’nın Kemer ilçesinde faaliyet gösteren ‘Çukur Çetesi’ adlı suç örgütüne yönelik 5 ilçede operasyon yapıldı. 43 kişi gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarıldı. Çete, borç batağına düşen 28 yaşındaki bir gencin intihara sürüklenmesi sonucu annesinin şikayetiyle ortaya çıktı.

Kemer Başsavcılığı’nın emriyle Antalya Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma KOM Daire Başkanlığı’ndan 404 personel, 'Çukur Çetesi’ne karşı Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre’de eş zamanlı baskınlar düzenledi. 48 şüpheliden 43’ü yakalandı ve 2’sinin belediye meclis üyesi olduğu öğrenildi.

oglu-intihar-eden-annenin-ihbari-cukur-cetesini-cokertti-yenicag2.jpg

FAİZLİ ARAÇ SATIŞI

Şüphelilerin ‘örgüt kurmak’, ‘tefecilik’, ‘nitelikli yağma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarını silah kullanarak işledikleri tespit edildi. Operasyonda, 81’i şirket olan bungalovlu tatil sitesi, banka hesapları, 208 araç ve 185 taşınmaz suçtan elde edilen mal olarak ele geçirildi. Şüphelilerin birçoğunun ilçelerde oto galeri işlettiği, piyasa fiyatının çok üzerinde faizli araç sattığı ortaya çıktı.

oglu-intihar-eden-annenin-ihbari-cukur-cetesini-cokertti-yenicag1.jpg

HAWALA SİSTEMİ İLE PARA TRANSFERİ

Şüphelilerin, araçları sattıkları kişilere vermedikleri, tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaparak 11 milyar 10 milyon lira ve 33 kilo altın kazandıkları belirlendi. Kazanılan paralar ise takip edilmemesi için Hawala sistemi adı verilen yöntemle transfer edildi. Bu sistemin Türkiye’de ilk kez kullanıldığı ve bir operasyonda yakalandığı bildirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi’ne gönderildi.

oglu-intihar-eden-annenin-ihbari-cukur-cetesini-cokertti-yenicag3.jpg

‘ÇETE YÜZÜNDEN OĞLUMU KAYBETTİM

'Çukur Çetesi’nin, oğlunu borç yüzünden kaybeden bir annenin ihbarıyla çökertildiği öğrenildi. 7 ay önce 28 yaşındaki oğlu çetenin borç baskısı nedeniyle intihar eden anne, Antalya Jandarma Komutanlığı’na başvurarak ‘Oğlumun ölümünden bunlar, sorumludur’ dedi. Bu ihbar üzerine çetenin faaliyetleri deşifre edildi.

Operasyon sonrası diğer mağdurlar da jandarmaya gelerek şikayetçi oldu.

oglu-intihar-eden-annenin-ihbari-cukur-cetesini-cokertti-yenicag5.jpg

oglu-intihar-eden-annenin-ihbari-cukur-cetesini-cokertti-yenicag6.jpg

oglu-intihar-eden-annenin-ihbari-cukur-cetesini-cokertti-yenicag7.jpg

oglu-intihar-eden-annenin-ihbari-cukur-cetesini-cokertti-yenicag8.jpg

oglu-intihar-eden-annenin-ihbari-cukur-cetesini-cokertti-yenicag9.jpg

oglu-intihar-eden-annenin-ihbari-cukur-cetesini-cokertti-yenicag10.jpg

oglu-intihar-eden-annenin-ihbari-cukur-cetesini-cokertti-yenicag11.jpg

oglu-intihar-eden-annenin-ihbari-cukur-cetesini-cokertti-yenicag14.jpg

oglu-intihar-eden-annenin-ihbari-cukur-cetesini-cokertti-yenicag16.jpg

oglu-intihar-eden-annenin-ihbari-cukur-cetesini-cokertti-yenicag18.jpg

İlgili Haberler
'Çukur Çetesi'ne operasyon. 11 milyar liralık gelir elde etmişler
'Çukur Çetesi'ne operasyon. 11 milyar liralık gelir elde etmişler
Son Haberler
Bedeni fişek gibi yapıyor. Süper ikili iş başında Sağlık
Bedeni fişek gibi yapıyor. Süper ikili iş başında
Tam dilimin ucuna gelmişken; Letojalika... Sağlık
Tam dilimin ucuna gelmişken; Letojalika...
Fenerbahçe'den Arabistan'da müthiş karar. Uğur Dündar açıkladı Gündem
Fenerbahçe'den Arabistan'da müthiş karar. Uğur Dündar açıkladı
Lise öğrencilerinin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Gündem
Lise öğrencilerinin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Trabzonspor forması giyemeden kiralık gidiyor Spor
Trabzonspor forması giyemeden kiralık gidiyor
Batman’da durdurulan tırda zehir deposu çıktı Gündem
Batman’da durdurulan tırda zehir deposu çıktı