Antalya’da oğlu intihar eden anne ihbar etti ‘Çukur Çetesi’ çökertildi

Kemer Başsavcılığı’nın emriyle Antalya Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma KOM Daire Başkanlığı’ndan 404 personel, 'Çukur Çetesi’ne karşı Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre’de eş zamanlı baskınlar düzenledi. 48 şüpheliden 43’ü yakalandı ve 2’sinin belediye meclis üyesi olduğu öğrenildi.

FAİZLİ ARAÇ SATIŞI

Şüphelilerin ‘örgüt kurmak’, ‘tefecilik’, ‘nitelikli yağma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarını silah kullanarak işledikleri tespit edildi. Operasyonda, 81’i şirket olan bungalovlu tatil sitesi, banka hesapları, 208 araç ve 185 taşınmaz suçtan elde edilen mal olarak ele geçirildi. Şüphelilerin birçoğunun ilçelerde oto galeri işlettiği, piyasa fiyatının çok üzerinde faizli araç sattığı ortaya çıktı.

HAWALA SİSTEMİ İLE PARA TRANSFERİ

Şüphelilerin, araçları sattıkları kişilere vermedikleri, tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaparak 11 milyar 10 milyon lira ve 33 kilo altın kazandıkları belirlendi. Kazanılan paralar ise takip edilmemesi için Hawala sistemi adı verilen yöntemle transfer edildi. Bu sistemin Türkiye’de ilk kez kullanıldığı ve bir operasyonda yakalandığı bildirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi’ne gönderildi.

‘ÇETE YÜZÜNDEN OĞLUMU KAYBETTİM’

'Çukur Çetesi’nin, oğlunu borç yüzünden kaybeden bir annenin ihbarıyla çökertildiği öğrenildi. 7 ay önce 28 yaşındaki oğlu çetenin borç baskısı nedeniyle intihar eden anne, Antalya Jandarma Komutanlığı’na başvurarak ‘Oğlumun ölümünden bunlar, sorumludur’ dedi. Bu ihbar üzerine çetenin faaliyetleri deşifre edildi.

Operasyon sonrası diğer mağdurlar da jandarmaya gelerek şikayetçi oldu.