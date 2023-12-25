'Çukur Çetesi'ne operasyon. 11 milyar liralık gelir elde etmişler

Kaynak: DHA
'Çukur Çetesi'ne operasyon. 11 milyar liralık gelir elde etmişler
Antalya’nın Kemer ilçesinde merkezli olarak faaliyet gösteren ve ‘Tefecilik’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Yağma’ suçlarından yaklaşık 11 milyar lira kazandıkları tespit edilen 'Çukur Çetesi’ne karşı operasyon yapıldı. Operasyonda, 48 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edilen mal varlıklarına da el konuldu.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Antalya Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü operasyon, Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre ilçelerini kapsadı. Antalya Jandarma Komutanlığı’nın istihbarat çalışmaları sonucunda, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Tefecilik’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarını silah kullanarak işleyen çete üyeleri belirlendi. 25 mağdurun olduğu saptanan çetenin, 2 lider, 12 yönetici, 5 tahsildar ve 29 üye olmak üzere toplam 48 kişiden oluştuğu ortaya çıktı. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından düzenlenen operasyonda, çoğu şüpheli yakalandı.

11 MİLYAR LİRALIK GELİR

‘Çukur Çetesi’ adı verilen örgütün, farklı ülkelerden Türkiye’ye ‘Hawala’ yöntemiyle para transferi yaparak, suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları da anlaşıldı. Çetenin, örgütlü olarak işledikleri suçlardan yaklaşık 11 milyar lira kazandıkları belirlendi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN MAL VARLIKLARINA EL KOYULDU

Çetenin suçtan elde ettiği AVM arazisi, bungalov evlerin yer aldığı tatil sitesi, 185 taşınmaz, 208 araç ve banka hesapları dahil olmak üzere 81 şirkete el konulduğu bildirildi. El konulan şirketlere kayyım atanacağı öğrenildi.

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