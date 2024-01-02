İki üniversitelinin feci ölümü. Biri 21 biri 20 yaşındaydı

Kaynak: AA
İki üniversitelinin feci ölümü. Biri 21 biri 20 yaşındaydı
Antalya’da 20 ve 21 yaşlarında iki genç yılbaşını kutlamak için çıktıkları falezlerin üzerinden düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Antalya’da yılbaşı gecesinde meydana gelen bir kaza, iki gencin hayatına mal oldu. Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı’na eğlenmeye giden 21 yaşındaki Burak G. ile 20 yaşındaki Hilal Ö., parkın içinde bulunan tarihi Hıdırlık Kulesi’nin yakınında denize bakan falezlerin üzerine çıktılar.

40 METRE YÜKSEKLİKTEN KAYALIK ZEMİNE DÜŞTÜLER

Üniversite öğrencisi olan iki genç, burada fotoğraf çekinmek isterken dengelerini kaybederek, yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalık zemine düştüler.

Olayın şahitleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiler. Olay yerine sağlık, itfaiye ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede yaptıkları aramada iki gencin cansız bedenlerine ulaştılar. İtfaiye ekipleri, cesetleri kayalıklardan kurtararak, deniz polisinin botuna teslim ettiler. Deniz polisi de cesetleri Kaleiçi Yat Limanı’na getirdi.

Burak G. ve Hilal Ö.'nün cesetleri, burada yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

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