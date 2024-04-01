Antalya'da otomobil tamir bakım servisi alev alev yandı

Kaynak: DHA
Antalya'da otomobil tamir bakım servisi alev alev yandı
Antalya'da otomobil tamir bakım servisinin eksi 2'nci katında yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Antalya'nın Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 5001 sokak üzerinde yer alan otomobil tamir bakım servisinin eksi 2'nci katında meydana gelen olayda, Öğle yemeği arasına giden servis çalışanları eksi 2'nci kattan duman yükseldiğini fark edince kendilerini işyerinden kaçarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI ZOR SÖNDÜRDÜ

Çevredekilerin ihbarlıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürme çalışmalarına başladı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatte yangını söndürdü ve dumanın tahliyesini gerçekleştirdi. Söndürme çalışmalarının eksi 2'nci katta, içerinin karanlık ve dumanlı olmasından dolayı itfaiye ekibi zor anlar yaşadı.

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