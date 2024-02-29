Antalya’da park halindeki otomobil alev aldı

İstiklal Mahallesi Pazaryeri Caddesi’nde saat 15.45 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre N.Ç. isimli vatandaş, satışa çıkarmak istediği otomobiline bakım yaptırdı. N.Ç. bakımın ardından aracını cadde üzerinde bulunan Gazipaşa Fuar Alanı dışında bulunan alana park etti.

Park halinde bekleyen otomobilin motor bölümünde henüz bilmeyen bir nedenle yangın çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, araçta maddi meydana geldi.

Otomobilde çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.