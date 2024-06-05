Antalya'da polisten büyük operasyon

Kaynak: İHA
Antalya'da polisten büyük operasyon

Antalya polisi 32 noktaya şafak vakti baskın düzenledi. İnternet üzerinden uyuşturucu satışı ve sevkini yapan 99 kişi yakalandı.

Antalya polisi çeşitli illerden kente uyuşturucu sevkiyatı yapan ve bunları internet üzerinden satan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Sabah erken saatlerde Muratpaşa ve Kepez'de belirlenen 32 adrese Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli ve Özel Harekat timlerince baskın düzenlendi.

Operasyona 44 ekip, 233 personel ve 3 narkotik madde katıldı. Helikopter de baskına destek verdi. Aramalarda çok sayıda çeşitli miktarlarda uiyuşturucu, tabanca, hassas terazi, TL, dolar ve Euro ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 96 kişi hakkında çeşitli suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan aramalarda bir şahsın üzerinden ‘Sahte Polis Basın Kartı' ele geçirildi ve şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

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