Hey gidi hey! Koca imparatoru musalla taşı yaptılar. Herkes yatmak için sabırsızlansın diye mi

Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki Kozağacı Mahallesi’nin Muhtarı Şükrü Akar, mahallede çok sayıda taşınmaz kültür varlığı olduğunu ve bu kültür varlıklarının Roma dönemine ait olduğunu aktardı. Roma’ya ait yazıt ve sütun parçasının uzun süredir Kozağacı Camisi’nin avlusunda musalla taşı olarak kullanıldığını belirtti.

İHBAR KABUL ETTİK. SÜRECİ HIZLANDIRIYORUZ

Hürriyet’ten Salim Uzun’un haberine göre; konuyla ilgili net bir bilgiye sahip olmadıklarının altını çizen Elmalı Müze Müdürü Tahir Aksekili ise “Konuyu ihbar kabul edip bölgede inceleme yapacağız. Birçok köyde inceleme yaptık, bazı eserleri koruma altına aldık ancak Kozağacı’na gitmemiştik. Süreci hızlandırıyoruz” açıklamalarında bulundu.