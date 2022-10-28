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Hey gidi hey! Koca imparatoru musalla taşı yaptılar. Herkes yatmak için sabırsızlansın diye mi

Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki Kozağacı Mahallesi’nde bir cami avlusunun üzerinde Afrika kökenli ilk Roma İmparatoru Severus’un isminin geçtiği yazıt ve sütuna ait parçaların musalla taşı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 10:00
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Antalya'da Roma İmparatorlu Severus'un ismi geçen yazıt ve sutün musalla taşı olarak kullanılıyor

Hey gidi hey! Koca imparatoru musalla taşı yaptılar. Herkes yatmak için sabırsızlansın diye mi
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Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki Kozağacı Mahallesi’nin Muhtarı Şükrü Akar, mahallede çok sayıda taşınmaz kültür varlığı olduğunu ve bu kültür varlıklarının Roma dönemine ait olduğunu aktardı. Roma’ya ait yazıt ve sütun parçasının uzun süredir Kozağacı Camisi’nin avlusunda musalla taşı olarak kullanıldığını belirtti.

İHBAR KABUL ETTİK. SÜRECİ HIZLANDIRIYORUZ

Hürriyet’ten Salim Uzun’un haberine göre; konuyla ilgili net bir bilgiye sahip olmadıklarının altını çizen Elmalı Müze Müdürü Tahir Aksekili ise “Konuyu ihbar kabul edip bölgede inceleme yapacağız. Birçok köyde inceleme yaptık, bazı eserleri koruma altına aldık ancak Kozağacı’na gitmemiştik. Süreci hızlandırıyoruz” açıklamalarında bulundu.

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Muvaffak Ekrem Ulutaşlı
28.10.2022 10:30
Yapmayın herşeyi kurcalayarak yeni bir tarih mi oluşturacaksınız, taşı yerinde , Camietde bırakın.  
 
Yerli milli
28.10.2022 10:06
Dünya Severus'a da kalmamış. nereden nereye...  
 
TARHAN BAYDAR
28.10.2022 10:02
Her kral mezarı yağmalanmayı tadacaktır..  
 
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