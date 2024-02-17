Antalya'da sağanakta yıkılan kale suru değil kaçak yapıymış

Turizm kenti Antalya'da hafta başı etkisi hissedilen sağanak ve fırtınanın ardından hayat normale dönebildi. Su baskınlarının yaraları sarılmaya çalışılırken kentteki zararla ilgili tespit çalışmaları da devam ediyor. Şiddetli yağışın 13 Şubat'ta Antalya'nın tarihi yat limanına bakan kale surlarından bir bölümünü de yıktığı göze çarpmıştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce alanda uzmanlar eşliğinde inceleme yapıldı. Hazırlanan raporda, yıkılan bölümün kale suruna ait olmadığı, kaçak yapının bir bölümü olduğu anlaşıldı.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDI VE GEREKLİ ÇALIŞMA YAPILACAK"

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu, Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, alanda incelemeler yaptı. Kale surları içinde suyun birikmesi ve dışarı doğru baskı yapması neticesinde sura bitişik alanda inşa edilen kaçak yapının yıkıldığını kaydeden Karabayram, “Su kütleye çarpınca geçmiş zamanlarda yapılan bu bölüm aşağı doğru akmış.

Can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak bir durum yok" diye konuştu Koruma Bölge Kurulu’nun kararını da hatırlatan Karabayram, “Geçmiş yıllarda belgelenmiş ve yıkım kararları alınmış, uzun süredir de kullanılmayan bir yapı. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü alanla ilgili her türlü tedbiri aldı ve gerekli çalışma yapılacak" dedi.

ZARAR GÖREN TARİHİ YAPI VAR MI

Cemil Karabayram, il genelinde etkili şiddetli yağış nedeniyle hasar alan tarihi yapı olup olmadığına dair de açıklamada bulundu. Bu konuda kendilerine herhangi bir ihbar ulaşmadığını, ihbar gelmesini beklemeksizin tüm yapıların uzmanlarca hızla gözden geçirildiğini söyleyen Karabayram, “Kaleiçi'nde sadece özel bir mülkiyetin bahçe duvarındaki toprakta bir akma söz konusu. Onun dışında bölgede saha incelemeleri sürüyor" ifadelerini kullandı.