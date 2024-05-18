Süper Lig'den düşen ikinci takım Fatih Karagümrük oldu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Süper Lig'den düşen ikinci takım Fatih Karagümrük oldu
Gaziantep deplasmanında 3-1 kaybeden Fatih Karagümrük, Süper Lig'e veda etti.

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37. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, kendi evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda gerçekleşen maçta, ev sahibi ekip rakibini 3-1’lik skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'e veda etmesi kesinleşti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Gaziantep FK, 47. dakikada Ertuğrul Ersoy’un ağları havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. Karagümrük’te Federico Ceccherini, 53. dakikada VAR incelemesi sonucu Lazar Markovic’e yaptığı faulle direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karagümrük’ten Markao, 67. dakikada uzaktan bir şutla skoru eşitlese de, Gaziantep FK’nın galibiyet isteği maçın son anlarına damgasını vurdu. 90. dakikada Marko Jevtovic ve 90+9. dakikada Monteiro’nun bulduğu gollerle Gaziantep FK, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu kritik galibiyetle Gaziantep FK puanını 41’e yükseltirken, Karagümrük 37 puanda kalarak düşme hattında yer aldı. Süper Lig’in son haftasında Karagümrük, Samsunspor’u evinde ağırlayacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Pendikspor’un konuğu olacak.

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