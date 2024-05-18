Katliam gibi kaza. Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi

Kaza, akşam saatlerinde Muş- Bitlis karayolunun 40’ıncı kilometresi, Altınova Beldesi kavşağında gerçekleşti.

Muş kent merkezine yönüne doğru hareket eden Alirıza Akpolat'ın kullandığı otomobil, belde yolundan karayoluna çıkan Şemdin Tulgar'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Kaza sırasında sürücüler ile her otomobilde bulunan Feride Ebrar Akpolat, Yağmur Akpolat, Mehmet Hüseyin Akpolat, Samet Tulgar, Selcan Tulgar ve ismi bilinmeyen bir bebek yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk kontrollerinin yapılmasının ardından Muş, Bitlis ve Güroymak Devlet hastanelerine sevk edildi. Yaralılar içinde durumunun ağır olduğu belirtilen Şemdin Tulgar, Samet Tulgar ve Selcan Tulgar, hastanedeki tüm müdahalelere karşın yaşamlarını yitirdi.

Hurdaya dönen iki araç da yoldan çekilirken kaza ile ilgili soruşturma açıldı.