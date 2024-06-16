Antalya’da sahiller dolup taştı

Kaynak: DHA / İHA
Antalya’da sahiller dolup taştı

Kurban Bayramı’nın ilk günü Antalya’da sahiller dolup taştı. Bayram tatili için gelenler ve Antalyalılar plajları doldurup taşırdı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip tatile çıkanların gittiği tatil merkezlerinden biri olan Antalya’da sahiller dolup taştı.

Hava sıcaklığının saat 11.00 itibariyle 28 derece ölçüldüğü, nem oranıysa yüzde 82 olarak gerçekleştiği kentte, yerli ve yabancı tatilciler sabahın erken saatlerinden itibaren sahillere akın etti.

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Yabancı turist sayısında rekor üstüne rekor kıran kentin sahillerindeki yoğunluk, Cuma ve Arife günü yola çıkıp kente ulaşan tatilcilerin gelmesiyle iki katına çıktı. Sahile gelen tatilciler serin sulara kendini bıraktı, bol bol güneşlendi.

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Öte yandan kent sakinlerinin kurban kesim ve ziyaret telaşını atlatmasının ardından bu yoğunluğunun diğer günlerde artacağı ön görülüyor.

Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen Özcan Cengiz, güzel bir tatil geçirdiklerini ve hava sıcaklığının tam da istedikleri gibi olduğunu dile getirerek, sahildeki yoğunluğun ise oldukça fazla olduğunu söyledi.

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