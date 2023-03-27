Antalya'da sahte içki operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda bir kamyonette 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheliye işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolunda durdurulan bir kamyonette, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile operasyon gerçekleştirdi. Kamyonette yapılan aramada 2 bin litre sahte alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na istinaden işlem yapıldı.(İHA)

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