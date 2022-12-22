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Bu uygulama sahte içkiyi tespit ediyor. Bakanlık duyurdu

Yılbaşı öncesinde sahte içki dolaşımı artmışken vatandaşlar durumdan tedirgin olmaya başladı. Ticaret Bakanlığı da sahte içkinin önüne geçmek için bandrol kontrol uygulamasını devreye soktuğunu açıkladı. BÜİS adı verilen uygulama bandrol okuyarak alkolün sahte olup olmadığını vatandaşa haber veriyor.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 10:12
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Ticaret Bakanlığı sahte içki dolaşımını önlemek için BÜİS adlı uygulamayı kullanıma sundu

Bu uygulama sahte içkiyi tespit ediyor. Bakanlık duyurdu
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Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Yeni yıl öncesi sahte içki dolaşımı artmışken birçok kişi içki alma tedirginliği yaşamaya başladı. Ticaret Bakanlığı da sahte içkinin önüne geçmek için bandrol kontrol uygulamasını devreye soktuğunu açıkladı.

Uygulamanın adı BÜİS olarak tanımlandı. Üstünde darphanenin logosu var. Gelir İdaresi Başkanlığı Bandrollü Ürün İzleme Sistemi.

BÜİS UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Uygulamayı açılır. Bandrol okutulur. Bandrolü okuttuktan sonra da hemen yan tarafındaki barkoda da yine uygulamadan bakılır.

Daha sonrasında uygulama kullanıcıyı yönlendirir. Bandrollerdeki hologramın değişip değişmediğini kontrol edilir.

Renk değiştiriyorsa 'Evet'e basılır. Ve ürünün sahte olup olmadığı anlaşılır.

Eğer alınan şişe sahteyse uygulama "Uygunsuzluk tespit edildi" uyarısını veriyor. Sorunlu durum bildirimine basılınca satılan yeri şikayet edilebiliyor.

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