Antalya'da şiddetli yağış; rögarlar taştı, yollarda dolu birikintileri oluştu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün fırtına ve sağanak yağış uyarısı verdiği Antalya'da saat 19.00'dan itibaren başlayan sağanak ve dolu yağışlarıyla birlikte yollarda su birikintileri oluştu.

Şehirde aksayan trafik bazı noktalarda durma noktasına kadar geldi. Şiddetini hızla arttıran yağmur yağışı ile birlikte şimşek çakmaları da yaşandı.

Konyaaltı ilçesinde bulunan Liman ve Hurma Mahallelerindeki rögarlar yağmurdan kaynaklı taştı. Sağanak yağışla birlikte dolu yağışının da görüldüğü şehirde, yollarda biriken dolu taneleri fark edildi. Şimşeklerin çaktığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.