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Tilkiyi emekli polis "Battal Gazi" kapanıyla yakaladı

Antalya’da 1 yıldır farklı noktalarda çiftliklere dadanıp yüzlerce tavuğu telef eden tilki, emekli polisin ‘Battal Gazi’ filminden esinlenerek yaptığı kapanla yakalandı

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 16:25
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Antalya'da tilkiyi emekli polis "Battal Gazi" kapanıyla yakaladı

Tilkiyi emekli polis ''Battal Gazi'' kapanıyla yakaladı
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İHA'nın haberine göre, Muratpaşa ilçesi Güzeloba ve Tarım mahallelerinde son 1 yıldır çiftliklerde tavukların telef edildiği bilgisini alan emekli polis memuru, son olarak geçtiğimiz gün bir arkadaşının çiftliğinde de aynı şekilde çok sayıda tavuğun telef edildiğini öğrendi.

Bunun üzerine daha önceden ‘Battal Gazi’ filminden esinlenerek yaptığı kapanını arkadaşının çiftliğine götüren Öncel, tavuk eti koyarak beklemeye başladı. Dün gece saatlerinde tekrar aynı çiftliğe gelen tilki, kapana girerek yakalandı.

Tilkinin yakalanmasının ardından Saadettin Öncel’in tilkiye söylediği sözler ise güldürdü. Tilkiye, türkü nakaratları sıralayan Öncel, “Öyle iki, üç tilkiyle gelip köpekleri oyalayıp tavukları mideye indirmek yok. Elbet bir gün ben sizi yakalarım demiştim. Seni ormana sürgüne göndereceğiz" diye konuştu.

Öncel, tilkiyi Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edecek.

 

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