Ömer Çelik neden görevden alınacak? AKP’de sıcak saatler

Kaynak: Elips Haber
Ömer Çelik neden görevden alınacak? AKP’de sıcak saatler
AKP’nin Haziran ayında başlayacak olan kongre süreciyle birlikte, Erdoğan’ın yerel seçimler sonrası ilk müdahaleleri yapması bekleniyor. Parti içinde Ömer Çelik, Süleyman Soylu ve Mustafa Varank gibi isimlerin kulis faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel merkez ve cumhurbaşkanlığına sunulan raporlar doğrultusunda parti yönetimi ve teşkilat yapısında değişikliklere gitmeyi planladığı ifade ediliyor. Haziran’da, bazı il başkanlarının görevden alınması ve başarılı bulunan bazı il başkanlarının partiye dahil edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, il teşkilat yapılarında yeni birimlerin oluşturulması gündemde.

Elips Haber’den Muhammed Vefa’nın haberine göre bölgesel koordinasyonu sağlayan birimlerde değişiklikler yapılması ve Cumhurbaşkanlığı, AK Parti Genel Merkezi ile TBMM arasındaki ilişkileri güçlendirecek mekanizmaların devreye sokulması bekleniyor.

MUSTAFA VARANK'A MEDYA TESLİM EDİLEBİLİR

AKP TBMM grubunda tartışmaların merkezinde olan Bahadır Yenişehirlioğlu’nun yerine Mustafa Varank’ın getirilmesi gündemde. Varank’ın aynı zamanda Medya ve Tanıtım Başkanlığı için de düşünüldüğü konuşuluyor.

SOYLU 'TEŞİKAT'I İSTİYOR İDDİASI

Süleyman Soylu’ya yakın kaynaklar, Soylu’nun genel merkezde bir görev alabileceğini ve teşkilat başkanlığına talip olduğunu belirtiyorlar. Partinin kadın kolları genel başkanı Ayşe Keşir’in değişmesi, AR-GE Başkanı Mustafa Şen, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in görevlerinden ayrılacağı iddia ediliyor.

ÖMER ÇELİK YERİNE GENÇ YA DA KADIN BİRİ

Erdoğan’ın, partinin sözcülüğünde yeni bir soluk getirmek amacıyla Ömer Çelik’i genel başkan vekili pozisyonuna getireceği ve Çelik’in yerine genç ya da kadın bir ismin atanacağı söyleniyor.

İlgili Haberler
Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’tan şoke eden Cem Garipoğlu iddiası
İktidar medyası boş koltuğun sırrını yazdı! Herkes merak ediyordu
Ankara’da 40 yıldır bitmeyen oteli Beşiktaş’ın eski Başkanı satın aldı
Son Haberler
Yolsuzluk soruşturmasında 2 muhalif siyasetçi için yakalama kararı çıkartıldı Dünya
Yolsuzluk soruşturmasında 2 muhalif siyasetçi için yakalama kararı çıkartıldı
Tartıştığı ailesini bıçakla rehin aldı Gündem
Tartıştığı ailesini bıçakla rehin aldı
Kütahya'da bahar güzelliği Gündem
Kütahya'da bahar güzelliği
2 şüpheli uyuşturucu maddeyle yakalandı Gündem
2 şüpheli uyuşturucu maddeyle yakalandı
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu. Transfer bitti Spor
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu. Transfer bitti
Haydi Türkiye bu çocuğu bulalım Gündem
Haydi Türkiye bu çocuğu bulalım
Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’tan şoke eden Cem Garipoğlu iddiası Gündem
Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’tan şoke eden Cem Garipoğlu iddiası