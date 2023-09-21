Antalya'da tüyler ürperten olay: Kaçmasam boynumu keserdi

Antalya'da, zihinsel sağlığı yerinde olmadığı belirtilen bir şahıs, annesini bıçakla rehin aldı. Anne, oğlunun dikkati dağıldığında hızla kaçmayı başarırken, evdeki eşyaları sokağa fırlatan şahıs, Antalya polisini harekete geçirdi.

KAYNAK: İHA
Antalya'da tüyler ürperten olay: Kaçmasam boynumu keserdi

Antalya'da, zihinsel sağlığı yerinde olmadığı belirtilen bir şahıs, annesini bıçakla rehin aldı

Polisi alarma geçiren olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı 6. sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın çatı katında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olan ve bir süre önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattığı belirtilen Fırat A. (28), annesi Hülya A.'yı bıçakla rehin aldı. Bu sırada evdeki eşi ve çocukları dışarıya kaçarken Hülya A, oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp kendini dışarıya attı, durumu polise bildirdi. Öfkeli genç bunun üzerine evde ne bulduysa dışarıya atmaya başladı İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi istendi.

Antalya'da tüyler ürperten olay: Polisler alarma geçti! "Kaçmasam boynumu keserdi" - Resim : 3

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Polisin iknalarına yanıt vermeyen Fırat A., Cam, plastik, tahta ve mutfak eşyalarını sokağa fırlatmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri bir yandan özel harekat ekiplerinden destek isterken, bir yandan da sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Sokakta araçları kalan bazı vatandaşlar, zarar görmemesi adına otomobillerini almaya çalıştı.

Antalya'da tüyler ürperten olay: Polisler alarma geçti! "Kaçmasam boynumu keserdi" - Resim : 2

ÇATIYA SNIPERLI ÖNLEM

Özel Harekat ekiplerinin gelmesinin ardından şahsı etkisiz hale getirmek için operasyon düğmesine basıldı. Ekipler sokağı ablukaya alarak binanın içerisine girdi. Şahsın kapıyı açmaması direnmesi üzerine ilk olarak ikamet içerisine yoğun biber gazı sıkıldı. Biber gazından bazı polisler de etkilendiği gözlendi. Buna rağmen direnmeye devam eden Fırat A., bacak kısmından vurularak etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında başka bir apartmanın çatı katında güvenlik amacıyla 1 sniperli özel harekat ekibi de konuşlandı.
Tüm bu yaşananları bazı vatandaşlar görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. Polis toplanan kalabalığa sık aralıklarla uyarılarda bulundu. Yaralanan Fırat A., tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da tüyler ürperten olay: Polisler alarma geçti! "Kaçmasam boynumu keserdi" - Resim : 1

"KAÇMASAM BOĞAZIMI KESERDİ"

Oğlunun madde bağımlısı olduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını belirten anne Hülya A., "Hastaneye yatırmaya çalışıyorum ama gücüm yetmiyor. Kabul etmiyor. 5 ay önce de 2 polisi yaraladı. Şikayetçi oldular, 5 ay cezaevinde yattı. Baktılar akıl hastası saldılar. Polisi ben çağırdım, beni öldürmeye kalktı. Beni yere yatırıp boğazıma bıçağı dayadı. Evdekilere beni düşünmeyin siz çıkın dedim, çocukları kurtarmak istedim. Tekmeyi vurunca biraz sarsıldı o sıra fırlayıp kaçtım. Kaçmasam boynumu keserdi." dedi.

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