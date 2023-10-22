Kasımpaşa Sivas'ta güldü. Abdullah Şaşkın yazdı

Abdullah Şaşkın- YENİÇAĞ

Trenyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Maç adeta golle başladı diyecekken Kasımpaşa'nın golü ofsayt neticesinde geçersiz oldu.

8. dakikada Hajradinovic'in pasıyla merkezden savunma arkasına sarkan Ngoy, topu ağlara gönderse de ofsayt neticesinde gol iptal oldu.

Bir diğer tehlike 15. dakikada doğdu.

Hajradinovic'in kullandığı kornere Omeru sağ ayağı ile vuruşunu yapsa da top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

Kasımpaşa, tehlikelerine diğer dakikalarda da devam etti.

İstanbul ekibi sanırsınız kendi evindeymiş gibi oynuyor.

18. dakikada Omeruo'nun derinlemesine pasında Ngoy vuruşunu yapsa da Sivasspor'un tecrübeli stoperi Appindamgoye ayak koydu ve top kornere çıktı.

19. dakikada ise yine konuk ekip tehlikeli geldi.

Soldan kullanılan köşe vuruşta Sadık Çiftpınar vuruşunu yapsa da top auta çıktı.

Bu kez ev sahibi ekip Sivasspor etkili geldi.

20. dakikada Burak Kapacak'ın pasıyla ceza sahasına sarkan Emrah Başsan, sağ ayağıyla yaptığı vuruş kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

23. dakikada Kasımpaşa'nın soldan paslaşarak kullandığı kornere Aytaç Kara, arka direğe doğru ortasını yaptı. Kafayı vuran Ngoy'un pozisyonu golle sonuçlanmadı.

33. dakikada Sivasspor'un atağında Uğur Çiftçi'in ortasında Emrah Başsan topuğu ile vuruşunu yapsa da kaleci kurtardı.

37. dakikada da Sivasspor etkili geldi.

Barrow'un ortasında Rodrigues ayağını soksa da dokunamadı ve meşin yuvarlak ceza alanı içinden dışarı gitti.

İlk yarıda başka pozisyon olmayınca golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı tempolu başladı.

47. dakikada Uğur Çiftçi, orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Kaleci Gianniotis de topu uzaklaştırdı.

48. dakikada Sivasspor'un geliştirdiği atakta Barrow'un ortasında Emrah voleyi vurdu ama top dışarı çıktı.

53. dakikada ise beklenen gol geldi.

Ngoy'un ceza sahasının sol çaprazının son çizgisinde açtığı ortaya Gomis dokundu ve top ağlara gitti.

Kasımpaşa da 1-0 öne geçti.

69. dakikada Kasımpaşa'nın atağında Aytaç'ın vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

73. dakikada ise Kasımpaşa golün etkisiyle ataklarına devam etti.

Hajradinovic'in Fall'a verdiği pasta Senegalli golle sonuçlandıramadı pozisyonu.

Maçta başka pozisyon olmadı ve İstanbul ekibi maçı 1-0 galip kapattı.

Böylelikle Kasımpaşa 5. sıraya 15 puanla yerleşti.

Sivasspor ise haftayı 10 puanla 10. sırada kapattı.