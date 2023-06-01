Antalyaspor'dan Nuri Şahin kararı. Takımdan ayrılıyor mu

Bu sezonu 14. sırada kapatan Fraport TAV Antalyaspor yönetimi, Teknik Direktör Nuri Şahin için kararını verdi.

Antalyaspor'dan Nuri Şahin kararı. Takımdan ayrılıyor mu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

YOLLAR AYRILACAK
Ajansspor'un haberine göre; Akdeniz ekibi, Nuri Şahin ile yollarını ayırma kararı aldı. Kırmızı-Beyazlılar'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç teknik adamın ismi Medipol Başakşehir'le anılıyordu. İstanbul ekibinin hocasının, yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin başına geçeceği, başarılı hocadan boşalacak teknik adamlık koltuğuna da Nuri Şahin'in oturacağı iddia ediliyor.

Antalyaspor bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 38 puan topladı ve 14. sırada yer aldı.

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