ÇAYKUR duyurdu. 2024 yaş çay sezonu yarın başlıyor

Açıklamada, yaş çay bahçelerinin hasada hazır hale getirilmesi için her türlü yabancı maddeden temizlenmesi gerektiği vurgulandı.

Yabancı otların, çayın doğal özelliklerine ve aromasına zarar verdiği, bu durumun tüketildiğinde damak tadını olumsuz etkilediği belirtildi. ÇAYKUR, şu tavsiyelerde bulundu:

“100. yıla yakışır bir hasat için damak tadımızı koruyalım. Kalitenin bahçeden başladığını unutmayalım. Mümkün olduğunca çay hasadını aile bireyleriyle gerçekleştirelim. Eğer işçi kullanmak zorunda kalırsak, çayı temiz ve odunsu kısımlara zarar vermeyecek şekilde, yani çok derinden toplamamaya özen gösterelim. Böylece bitkiye, kendimize ve ürün kalitesine zarar vermemiş oluruz.”

ÇAYKUR'UN YAŞ ÇAY ÜRETİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

ÇAYKUR’un yaş çay üretim süreci, çay yapraklarının toplanmasından başlayarak, işlenmesi ve paketlenmesine kadar bir dizi aşamadan oluşuyor.

İşte sürecin genel bir özeti:

1. Yaş Çay Toplama: Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay üreticileri tarafından çay bahçelerindeki yaş çay yaprakları toplanır.

2. Satın Alma ve Taşıma: Toplanan yaş çay yaprakları, ÇAYKUR’un belirli kriterlere göre satın alması ve işleme fabrikalarına taşınmasıyla devam eder.

3. İşleme: Yaş çay yaprakları, ÇAYKUR’un 45’ten fazla yaş çay işleme fabrikasında işlenir. Bu işlem sırasında çay yaprakları kurutulur, oksitlenir ve kaliteye göre sınıflandırılır.

4. Paketleme: İşlenmiş kuru çay, paketleme fabrikalarında çeşitli boyut ve kalitelerde paketlenir.

5. Pazarlama ve Dağıtım: Paketlenmiş çaylar, hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarlanmak üzere dağıtılır.

ÇAYKUR, Türkiye çay sektörünün en büyük ve lider kuruluşu olarak, bölgede üretilen yaş çay ürününün yaklaşık yüzde 55-60’ını satın almakta ve yurt içi kuru çay piyasasındaki pazar payı yaklaşık yüzde 50-55 civarındadır. Ayrıca, AR-GE çalışmaları ve kalite kontrol süreçleriyle de tanınır.

Bu süreç, çayın kalitesini korumak ve çayın doğal aromasını en iyi şekilde yansıtabilmek için oldukça önemlidir.