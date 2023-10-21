Antalyaspor'u dolandıran yöneticileri Atilla Türker ortaya çıkardı. Nuri Şahin'i bile çarpmışlar

Usta gazeteci Atilla Türker, Antalyaspor yöneticilerinin kulübü nasıl dolandırdığını ortaya çıkardı.

Türker Ajansspor’daki yazısında şu ifadeleri kullandı.

Elimde bir dosya var.

Ne dosyası mı?

KPMG adlı uluslararası bağımsız denetim şirketinin Antalyaspor Kulübü'yle ilgili hazırlamış olduğu dosya...

Antalyaspor'un mevcut yönetiminin talebi üzerine bu dosya hazırlandı.

2022 - 2023 dönemini kapsıyor.

Yani Aziz Çetin'in Başkan olduğu bir önceki dönem…

Dosyanın içinde neler mi var?

Neler yok ki?

Paraların nasıl çarçur edildiğine ve kimlerin cebine nasıl girdiğine dair pek çok belge var.

Bir kulüp nasıl böyle kötü yönetilir, nasıl böyle ahbap çavuş ilişkilere girilir, nasıl bu derece disiplinsiz ve sorumsuz davranılır, paralar nasıl havaya uçar, kimler tarafından uçurulur, dosyada tüm detaylarıyla mevcut.

Başroldeki isimler ise o dönemki Başkan Aziz Çetin ve Asbaşkan Emrah Çelik...

KPMG adlı şirket tarafından tespit edilen istisnai durumla ilgili kafalarda soru işareti oluşturan paranın miktarını merak ediyor musunuz? 1 milyon 255 bin Euro... Yani, yaklaşık 37 milyon Lira...

REKLAM PARASI KARŞILIĞINDA BAŞKANIN VE ASBAŞKANIN AKRABALARININ DİŞLERİ TEDAVİ EDİLMİŞ

İzninizle, hiç yorum yapmadan dosyadaki belgeler ve ifadeler doğrultusunda aktarıyorum.

Antalyaspor Kulübü ile Contidental Sağlık arasında 4 Kasım 2021'de reklam sözleşmesi imzalanıyor. Bu çerçevede Contidental Sağlık'a stadda, tesislerde ve dergide reklam yayın hakkı veriliyor. Contidental Sağlık'ın 8 bin 913 Euro + KDV ödemesi ve de 5 bin 168 Euro + KDV tutarında sağlık hizmeti vermesi taahhüt altına alınıyor.

Nitekim daha sonra Contidental Sağlık tarafından Antalyaspor Kulübü'ne tam tamına 5 bin 168 Euro + KDV tutarında sağlık hizmeti faturası düzenleniyor.

Contidental Sağlık, hizmet verdiği kişilerin listesini de hazırlıyor. Listedeki tablo şu, 3 bin 121 Euro'luk kısmı Asbaşkan Emrah Çelik ve yakınlarına, 1.361 Euro'luk kısmı ise Başkan Aziz Çetin ve yakınlarına ait.

EMRAH ÇELİK'İN KENDİSİ, ABLASI VE YEĞENLERİ

Emrah Çelik'in eş, abla ve yeğenlerinin tedavisi için kullanılmış.

Şöyle de bir durum var, tam bir kara mizah... Contidental Sağlık tarafından ilk gönderilen isim listesinde Başkan Aziz Çetin ve yakınları da var. Hangi yakınları mı? Eşi, kızı, ablası ve yeğenleri...

Sonra ne oluyor? Bir nebze olsun vaziyeti kurtarabilmek için olsa gerek, bu listeden Aziz Çetin ve yakınlarının adı çıkartılıyor, yeni bir liste hazırlanıyor, kulübe bu yeni liste gönderiliyor.

Hepsi belgeli…

Ne güzel bir dünya değil mi?

Kimler, nelere tenezzül ediyor!

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AZİZ ÇETİN'İN KENDİSİ, EŞİ, KIZI VE ABLASI

Peki, kimler tedavi olmuş?

Contidental Sağlık'ın gönderdiği listede sadece üç futbolcu var. Doğukan Sinik, Allassane Ndao ve Bahadır Öztürk... Bir de futbolcu eşi Aby Paye...

Geri kalan isimler ise eş, çocuk, abla, yeğen...

Başkan ve Asbaşkan olarak ailenin diş tedavisini bedavaya getirmişler.

Yazarken ben utanıyorum, o bakımdan hiç yorum yapmadan tam listeyi yayınlıyorum.

İşte tablo:

1-Emrah Çelik, Asbaşkan, tedavi ücreti 300 Lira...

2- Canip Çelik, referans veren Emrah Çelik, Canip Çelik'in görevi ya da konumu kayıtlı değil, tedavi ücreti 38 bin 761 lira...

3- Doğukan Sinik, futbolcu, tedavi ücreti 1.589 Lira, Antalyaspor'a mahsup edilen miktar 12 bin Lira...

4- Allassane Ndao, futbolcu, tedavi ücreti 2 bin Lira...

5- Hasret Yeğin, Asbaşkan Emrah Çelik'in Ablası, tedavi ücreti 7 bin 625 Lira...

6- Levent Yeğin, referans veren Asbaşkan Emrah Çelik, Levent Yeğin'in görevi ya da konumu kayıtlı değil, tedavi ücreti 1.903 Lira...

7- Elif Sümeyye Yeğin, Asbaşkan Emrah Çelik'in Yeğeni, tedavi ücreti 2 bin 700 lira...

8- Ece Su Yeğin, Asbaşkan Emrah Çelik'in Yeğeni, tedavi ücreti 4 bin 700 Lira...

Listeye devam ediyorum.

9- Bahadır Öztürk, futbolcu, tedavi ücreti 2 bin Lira...

10- Aby Paye, futbolcu eşi, tedavi ücreti 1.750 Lira...

11- Zübeyde Çetin, Başkan Aziz Çetin'in Eşi, tedavi ücreti 1.000 Lira...

12- Elif Çetin, Başkan Aziz Çetin'in Kızı, tedavi ücreti 2 bin 704 Lira, Antalyaspor'a mahsup edilen miktar 4 bin 300 Lira...

13- Hatice Öksüz, Başkan Aziz Çetin'in Ablası, tedavi ücreti 500 lira, Antalyaspor'a mahsup edilen miktar 900 Lira...

14- Seher Özdemir, görevi ya da konumu kayıtlı değil, tedavi ücreti 300 Lira...

15- Orhan Özdemir, görevi ya da konumu kayıtlı değil, tedavi ücreti 280 Lira...

16- Aziz Çetin, Başkan'ın bizzat kendisi, tedavi ücreti 20 bin Lira...

NURİ ŞAHİN ASBAŞKAN EMRAH ÇELİK'E 200 BİN EURO BORÇ VERMİŞ

Yine rapor doğrultusunda yazıyorum.

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, kulübün çeşitli ihtiyaçlarında kullanılması adına 10 Ocak 2023 tarihinde Asbaşkan Emrah Çelik'in Emrah Turizm adlı şirket hesabına 200 bin Euro gönderiyor.

Dikkatinizi çekerim, Asbaşkan, Teknik Direktöre değil, Teknik Direktör Asbaşkana para gönderiyor.

Çark tuhaf dönüyor.

Daha da kötüsü, Teknik Direktörün gönderdiği para, Antalyaspor Kulübü'nün hesabına değil, Asbaşkan Emrah Çelik'in şirket hesabına...

Çark çok daha kötü dönüyor.

Sonra ne oluyor?

Bu 200 bin Euro, aynı gün Emrah Turizm tarafından Antalyaspor Kulübü'nün hesabına banka aracılığıyla aktarılıyor.

Peki daha sonra yapılan incelemede ne ortaya çıkıyor? Muhasebe kayıtlarında Nuri Şahin ile ilgili herhangi bir belgeye, bilgiye veya nota rastlanmıyor.

Nuri Şahin bu parayı borç olarak veriyor ama muhasebe kayıtlarında adı yok.

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NURİ ŞAHİN’DEN ALDIĞI 200 BİN EURO’YU ANTALYASPOR’DAKİ BORÇLARINA MAHSUP ETMİŞ

Peki, ne var? Bu 200 bin Euro'nun Emrah Turizm tarafından sağlanan bir fon gibi muhasebe kayıtlarına kaydedildiği belirleniyor.

Yani, Asbaşkan Emrah Çelik'in sahibi olduğu Emrah Turizm adına işler dönüyor.

Bitmedi... En çarpıcı taraf şu: Bu 200 bin Euro, Emrah Çelik'in Antalyaspor'a olan borçlarına mahsup ediliyor.

Alacak verecek olarak hesaptan düşülüyor.

Güzel iş doğrusu!

Düşünebiliyor musunuz, Asbaşkan , Teknik Direktör'den yüklü miktarda borç alıyor, aldığı parayı aynı gün kulüp hesabına aktarıyor... Finalde bu para Asbaşkanın Antalyaspor’daki borçlarına mahsup ediliyor.

Ne demek gerekiyor şimdi?

Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalıyor.

Ayıp kelimesi çok hafif kalır herhalde...

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NURİ ŞAHİN PARASINI GERİ ALAMAMIŞ

Raporda bir de not var. Aynen şöyle: "Nuri Şahin'le yapılan görüşme neticesinde, rapor tarihi itibariyle bu bedelin kendisi tarafından geri alınmadığı anlaşılmıştır."

Yani... Gitti Nuri Şahin'in 200 bin Euro'su...

Geldi Emrah Çelik'e 200 bin Euro...

Hayırlı işler, bol güneşler...

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ASBAŞKAN EMRAH ÇELİK, ANTALYASPOR'DAKİ 24 AY İÇİNDE 21 AY BORÇLU KALMIŞ

Tespit edilen istisnai durumların detayları ile ilgili olarak da raporda çok çarpıcı tespitlere yer verildi.

Konunun önemi ve ciddiyeti doğrultusunda aynen aktarmakta yarar görüyorum.

"Antalyaspor Kulübü muhasebe kayıtları üzerinden 2021-2022 ve 2022-2023 sezonu içerisindeki Antalyaspor Kulübü eski Asbaşkanı Emrah Çelik ve ilişkili firması ile Antalyaspor Kulübü arasında gerçekleşen işlemlere ilişkin şu tespitler yapıldı:

Haziran 2021 - Mayıs 2023 arasındaki 24 aylık dönem içerisinde yaklaşık 21 ay süresince Antalyaspor Kulübü'nün Emrah Çelik'ten ortalama 5 milyon 100 bin Lira alacaklı durumda olduğu...

Antalyaspor Kulübü'nün Emrah Çelik'ten olan alacağının belirli zamanlarda 12 milyon 900 bin Lira seviyesine çıktığı...

İlgili borçluluk durumu sebebiyle Antalyaspor Kulübü'nün 70 bin 884 Euro - 100 bin 135 Euro arasında finansal maliyete katlandığı tespit edilmiştir."

Ne demek gerekiyor şimdi...

Emrah Çelik, bir kulüp yöneticisi, bir asbaşkan olarak, Antalyaspor Kulübü'ne 21 ay boyunca yüklü miktarda borçlu kalmış.

Dikkatinizi çekerim, 24 ayın 21'inde borçlu kalmış.

Buna da şükür, 24'te 24 de yapabilirdi!

Of... Offff...

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ANTALYASPOR KULÜBÜ KASASINDAN EMRAH ÇELİK'E 6 MİLYON 516 BİN EURO

Raporda Emrah Çelik'le ilgili bölüm sürdürelim.

Konunun önemine binaen yine aynen aktarıyorum.

Antalyaspor Kulübü ile Emrah Çelik arasındaki işlemlere ilişkin şu bilgiler not edilmiştir:

"1 Haziran 2021 tarihi itibariyle Antalyaspor Kulübü'nün Emrah Çelik'e 15 bin 165 Euro borcu bulunduğu...

Emrah Turizm tarafından iki sezon boyunca 83 adet toplam 381 bin 509 Euro tutarında hizmet faturası iletildiği...

'Emanet', 'Emanet İade' ve 'Ödeme' gibi işlem açıklamalarıyla Antalyaspor Kulübü'ne 101 adet toplam 4 milyon 28 bin 821 Euro para gönderdiği ve Antalyaspor Kulübü'nün ise Emrah Çelik'e 105 adet toplam 6 milyon 516 bin 720 Euro ödeme yaptığı...

Emrah Çelik'in çeşitli vadelerde 174 adet toplam 3 milyon 797 bin 461 Euro Çek verdiği ve 85 adet toplam 1 milyon 858 bin 893 Euro Antalyaspor Kulübü'ne ait müşteri çeklerini aldığı..."

Şimdi, burada ne diyelim.

Şunu diyelim.

Emrah Çelik şahane bir kapı bulmuş!

EMRAH ÇELİK'E AKILALMAZ ANLAŞMA

Rapora yine aynen devam edelim.

"Antalyaspor Kulübü ile Emrah Turizm arasında aşağıdaki şartlarda bir otobüs kiralama sözleşmesi düzenlendiği tespit edilmiştir.

Sözleşme Süresi: 3 yıl (19 Ağustos 2021 - 19 Ağustos 2024)

Aylık Kira Bedeli: 35 bin Lira + KDV (Üst sınır)

Kulüp Adına İmza: Aziz Çetin ve Berkay Bahar.

Sözleşmenin ve gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi neticesinde aşağıdaki istisnai durumlar tespit edilmiştir:

Sözleşmede hizmet bedelini artırma yetkisi tek başına Emrah Turizm'e verilmiştir.

Emrah Turizm tarafından kiralama sözleşmesine istinaden Eylül 2021, Aralık 2021 ve Ocak 2022 tarihinde toplam tutarı 1 milyon 528 bin 800 Lira + KDV olan üç adet fatura düzenlenerek üç yıllık kiralama bedelinin tamamı Antalyaspor Kulübü'ne peşin olarak fatura edilmiştir. Ayrıca peşin olarak fatura edilen hizmet bedellerinin ikinci yıl için 42 bin Lira + KDV'ye, üçüncü yıl için ise 50 bin 400 + KDV'ye arttırıldığı belirlenmiştir."

Düşünebiliyor musunuz, hizmet bedelini artırma yetkisi tek başına Emrah Bey'e verilmiş.

İnanılır gibi değil...

Doğrusu, Emrah Çelik sağlı sollu müthiş çalışıyor!

PARALARI GERİ VERMEMİŞ

Raporda şu ifadeler de var:

"Emrah Turizm'den alınan hizmetlerin Nisan 2023'te durdurulduğu fakat hizmet alınmayan döneme ilişkin 57 bin 972 Euro (KDV dahil) tutarındaki hizmet bedelinin Emrah Turizm tarafından iade edilmediği tespit edilmiştir.

İşlem bazlı belgeler incelendiğinde araç kiralama hizmetlerine ilişkin bedellerin herhangi bir alternatif teklif karşılaştırmasına tabi tutulmadığı..."

Düşünebiliyor musunuz, üç yıllık kiralama bedelinin tamamı Antalyaspor Kulübü'ne peşin olarak fatura ediliyor, alınan hizmetler Nisan 2023'te durdurulmasına karşın, hizmet alınmayan döneme ilişkin 57 bin 972 Euro tutarındaki hizmet bedeli Emrah Turizm tarafından iade edilmiyor.

Ne diyelim!

En hafifinden şunu diyelim:

Ayıp, yazık, günah...

Bir insan haketmediği parayı nasıl alır?

PARALAR SÜREKLİ YÖN DEĞİŞTİRİYOR

Rapora yine aynen devam edelim.

Konunun önemi doğrultusunda rapordaki ifadeleri aynen aktarıyorum:

"Muhasebe kayıtlarında 31 Mayıs tarihi itibariyle Antalyaspor Kulübü kasasında 880 bin 221 Lira ve 5 bin 704 Euro bulunmasi gerektiği gözlemlenmiştir. Yüksek tutarlı kapanış bakiyeleri sebebiyle ilgili hesaplardaki işlemler incelenmiş olup, Antalyaspor Kulübü'nün bankadan kasasına aktarmışçasına kayıt altına alındığı belirtilen toplamda 52 bin 589 Euro tutarındaki işlemlere ilişkin kasa makbuzları vb. detay bilgi & belgelere ulaşılamamıştır.

-38 bin 802 Euro (14 Ekim 2022)

-2 bin 514 Euro (6 Ocak 2023)

-2 bin 461 Euro (17 Ocak 2023)

-5 bin 700 Euro (17 Ocak 2023)

-3 bin 112 Euro (2 Mart 2023)

İlgili işlemlere ilişkin banka talimatlarının Aziz Çetin ve Emrah Çelik tarafından imzalandığı görülmüştür. Konu ile ilgili Antalyaspor Kulübü yetkilileri ile yapılan görüşmelerde bu tutarların fiilen Antalyaspor Kulübü kasasına girmediği bilgisi edinilmiştir.

İşlemlerin muhteviyatına ilişkin herhangi ilave bir bilgi tespit edilememiştir."

Her şey kabak gibi ortada...

Paralar sürekli yön değiştiriyor.

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YAKIN AKRABALARIN MASRAFLARINI KULÜP ÖDEMİŞ

Raporda "kulübe yansıtılan giderler" ara başlıklı bölümde ise şu ifadeler yer alıyor:

"2022-2023 sezonu içerisinde deplasman müsabakalarına ilişkin havayolu taşımalarında, A Takım kafilesi dışında Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve kulübün çeşitli misafirlerinin de bedelsiz olarak bu seyahatlerden faydalandırıldığı belirlenmiştir. Toplam hizmet bedeli ve taşınan kişi üzerinden yapılan analiz ve inceleme çalışmaları sonucunda aşağıda belirtilen detaylara ulaşılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine kulüp tarafından toplamda 13 bin 265 Euro'luk ekstra fayda sağlandığı belirlenmiştir.

Kulüp ile doğrudan bir bağı olmayan kişiler için ayrıca kulüp tarafından toplamda 55 bin 582 Euro'luk ek fayda sağlandığı görülmüştür.

Raporda "özel seyahat masrafları" bölümünde ise "2022-2023 sezonu içerisinde Emrah Çelik'e ait 5 bin 463 Euro tutarındaki Doha uçak bileti bedelinin Antalyaspor Kulübü tarafından karşılandığı belirlenmiştir.

Kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerde ilgili uçak biletinin Başkan Aziz Çetin'in talimatıyla alındığı bilgisi edinilmiştir."

Bu arada belirteyim.

Seyahatlere katılan kişilerin tam listesi raporda yer alıyor.

Pek çok yöneticinin yakın akrabasının listede oluşu dikkati çekiyor.

Normal...

Ahbap çavuş ilişkilerinin kol gezdiği bu ortamda seyahatten hiç geri kalınır mı!

Hayat size güzel, ahbaplar ve çavuşlar!

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FİYAT FARKI İNANILMAZ

Raporda "piyasa rayici üstünde gerçekleşen satın alımlar" ara başlıklı bölümde de çok çarpıcı ifadeler yer alıyor.

Aynen aktarıyorum:

"2023 Ocak ayında Hatay'da oynanan Hatayspor deplasmanı için ....... özel uçak hizmet bedelinin 22 bin 899 Euro olduğu fakat 2022 Ağustos ayında Hatay'da oynanan Gaziantep deplasmanına ilişkin ait özel uçak hizmet faturasının 43 bin 173 Euro olduğu belirlenmiştir. Kulüp Takım Menajeri ile yapılan görüşmelerde kulüp tarafından kiralanan uçakların benzer özelliklerde olduğu bilgisi edinilmiştir.

Özel uçak kiralamasına ilişkin olarak yapılan analizlerde ........ üzerinden organize edilen özel uçak hizmet alımlarının ortalama bedelinin 19 bin 704 Euro olduğu fakat Sivas deplasmanı için ....... aracılığıyla organize edilen özel uçak bedelinin 50 bin 297 Euro olduğu görülmüştür."

Yoruma gerek yok.

Harca harcayabildiğin kadar.

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572 BİN EURO'LUK RİSK OLUŞTU

Raporda 'futbolcular ile ilişkili istisnai durumlar' ara başlıklı bölümde de çarpıcı bilgiler yer alıyor.

Antalyaspor Kulübü'nün ödemelerini zamanında yapamaması sebebiyle maruz kaldığı dava süreçleri sebebiyle 572 bin 100 Euro'luk katlanma riski oluştuğu bildirildi.

Bu ilave yükümlülükler şu şekilde belirtildi.

Luiz Adriano'nun sözleşme alacağı 300 bin Euro, toplam talep 700 bin Euro, katlanma riski bulunan ek toplam tutar faiziyle birlikte 470 bin Euro...

Andrea Poli'nin komisyon ücreti olarak Avukat Sami Dinç'e 37 bin 500 Euro, toplam talep 87 bin 500 Euro, katlanma riski bulunan ek toplam tutar 50 bin Euro...

Luiz Adriano'nun komisyon ücreti 100 bin Euro, toplam talep 121 bin Euro, katlanma riski bulunan ek toplam tutar faiziyle birlikte 33 bin 100 Euro...

Paul Omo Mukairu'nun transfer komisyonu olarak Avukat Sami Dinç'e olan ana borç 190 bin Euro, katlanma riski bulunan ek toplam tutar 19 bin Euro...

Dile kolay... Ödemeler zamanında yapılamadığı için oluşan riskin miktarı 572 bin Euro...

Bir yandan paralar hovardaca harcanırken, diğer yandan ödemeler zamanında yapılamıyor, müthiş bir risk oluşuyor.

Bu iş hesap kitap işi ama...

Beyefendiler yanlış uyguluyor.

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YEDİKLERİ CEZALARI KULÜBE ÖDETTİLER

Raporda 'mahsup edilmeyen PFDK cezaları' ara başlıklı bölümde ise şu ifadelere yer veriliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Antalyaspor Kulübü'ne, çeşitli sebeplerle verilen fakat ilgilisinden mahsup edilmeyen cezalar şu şekilde:

"Emrah Çelik tarafından 3 Ocak 2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe maçında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.298 Euro'ya tekabül eden para cezası mevcuttur.

Antalyaspor Kulübü'ne Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından, usulsüz seyirci alımı, tarafların neden olduğu saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedenleriyle toplamda 22 bin 032 Euro'ya tekabül eden para cezası kesilmiş olup işbu sebeplerden kaynaklı cezaların sorumluluğunun Özel Güvenlik ve Koruma Şirketine ait olmasına rağmen mahsup edilmediği görülmüştür."

Ne güzel değil mi, hakeme her türlü lafı söyle, ceza ye, parayı kulüp ödesin.

Yine ne güzel değil mi, sözleşme şartlarına aykırı davran, cezayı kulüp ödesin.

*

Evet dostlar, durum böyle...

Tablo hiç parlak değil…

Lafı daha fazla uzatmaya ya da yorum yapmaya gerek yok.

Her şey ortada...

Tabii şu da var.

Elde kapı gibi böyle bir rapor olduğuna göre...

Antalyaspor'da gereken hesaplar gerekli kişilere sorulmalıdır.

Sorulacaktır.