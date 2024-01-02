Nuri Şahin Dortmund'daki ilk transferini Fenerbahçe'den yapacak. Başkan onayladı

Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa’nın gözdesi haline geldi. Milli futbolcu, sergilediği oyunla birçok takımın ilgisini çekti.

Son olarak Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için harekete geçti.

BAŞKAN ONAYLADI

Dortmund’a yeni katılan Nuri Şahin, sol bek pozisyonu için Ferdi Kadıoğlu’nu istedi.

Nuri Şahin, Ferdi ile ilgili detaylı bir rapor sunarak Dortmund başkanını transfer konusunda ikna etti.

Dortmund yönetimi, devre arasında Fenerbahçe ile görüştü ancak olumlu yanıt alamadı.

Bu transferi sezon sonuna bırakan sarı-lacivertliler, şampiyonluk hedefinden vazgeçmek istemediğini Nuri Şahin’e bildirdi.