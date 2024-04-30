Antalya'ya şehit ateşi düştü

Şırnak'ta meydana gelen bir askeri aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 askerden biri olan Astsubay Mustafa Şen'in cenazesi, memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprağa verilecek.