Antalya'ya şehit ateşi düştü

Çakırsöğüt Komando Tugayı'na ait askeri araç, Akçay Askeri Üssü'ne giden yol üzerinde devrildi. Olayın ardından kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
Şehitlerden Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in ailesine Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çakış mahallesinde acı haber verildi. Şehit evine Türk bayrağı asılarak taziye çadırı kuruldu.
Şehit Mustafa Şen'in cenazesinin yarın düzenlenecek askeri törenle Çakış Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.