Şehit Mustafa Şen'in son görüntüsü ortaya çıktı. İzleyenler gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: İHA
Şehit Mustafa Şen'in son görüntüsü ortaya çıktı. İzleyenler gözyaşlarına boğuldu
Şırnak’ta devriye görevinde meydana gelen kazada şehit düşen Mustafa Şen’in türkü söylediği anlar duygulandırdı.

Şırnak’ta devriye görevi yapan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli tim kazaya karıştı. Kobra tipi aracı kullanan, sürücü Uzman Erbaş N.C. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kazada araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen (23) ve Uzman Erbaş Ensar Enes Ertaş şehit oldu. Sürücü N.C. ile Asb. Çvş. K.Ç. yaralandı.

SON GÖRÜNTÜSÜ

Şehit Şen’in acı haberi memleketi Antalya’ya ulaştı. Şehidin cenazesi memleketi Manavgat ilçesi Yeni Mahalle Mezarlığı'nda kılınarak toprağa verildi.

Şehidin son görüntüleri ortaya çıktı. Şehidin videoda türkü söylediği anlar duygulandırdı. Şen’in, ‘Neredensin sen’ adlı türküyü söylediği duyuluyor.

Video sosyal medyada gündem olurken gözyaşları sel oldu.

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