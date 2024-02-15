Antalya'yı yıkıp geçen selden tarih de nasibini aldı

Kaynak: İHA
Antalya'yı yıkıp geçen selden tarih de nasibini aldı
Antalya’nın tarihi Kaleiçi surlarında, 2 gün süren sağanak yağışın ardından yıkıntılar meydana geldi. Toprağın kayıp surların çökmesi sonucu, olayın gerçekleştiği yerde bir işletme adeta havada asılı kaldı.

Meteoroloji tarafından turuncu kodla uyarılması sonrası geçtiğimiz pazartesi gecesi ve salı günü yoğun sağanak yağışın etkili olduğu Antalya’da, birçok araç, ev ve iş yeri sular altında kalmıştı.

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Kısmi olarak sel sularına maruz kalan ilin tarihi Kaleiçi bölgesinde ise surların bazı bölümlerinde toprak göçüğü yaşanırken bazı bölümlerinde ise sur taşları Kaleiçi’ne yuvarlandı. Göçüğün meydana geldiği bölgenin üzerinde yer alan bir işletmenin altında büyük bir boşluk oluştu.

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"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Bölge esnaflarından Kadir Akgöz, “Sel suları yukarıdan hızla geliyordu ve çöktü. Üstünde restoran ya da kafe var. 3 yıldır burada yaşıyorum, ilk defa böyle bir şeye rastladık” diye anlattı.

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Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, Muratpaşa Belediyesi bölgeyi güvenlik şeridiyle çembere aldı.

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