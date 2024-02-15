Antalya'da bin 948 dekar tarım alanı zarar gördü

Şahin, AFAD İl Müdürlüğü’ndeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kent merkezinde 13 Şubat’ın ilk saatlerinde yoğun bir yağış ve dolu yaşandığını hatırlatan Şahin, 3 ayda yağacak yağmurun 24 saatte ve dar bir alana düştüğünü dile getirdi. Özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bazı mahallelerde taşkınlar ve su baskınları yaşandı. Bu felakette bir vatandaş hayatını kaybetti ve 3 vatandaş yaralandı. Şahin, yaralı vatandaşların şu an taburcu olduğunu ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yakın takibiyle devletin tüm imkanları seferber edildi. Kentteki çalışmalarda 2 bin 783 personel, 442 araç, 442 motopomp, 7 bot, 20 vidanjör ve 60 arazöz görev aldı. Toplamda 3 bin 300’den fazla ihbar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştı. 2 bin 687 konumda su tahliyesi yapıldı ve bu işlemler dün akşam saatlerinde tamamlandı. Konut ve iş yerlerindeki çamur birikmeleri için ekipler oluşturuldu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Sema Yazar Semt Polikliniği ve Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü’nde oluşan hasarlar giderilerek hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca, 120 okuldan sadece 3 okulda trafoya bağlı problemin devam ettiği ve pazartesi günü çözüleceği belirtildi.

Orta ve ağır hasarlı binalarda ikamet mümkün değil. Yağış esnasında alt geçitlerin biriken suların tahliye edilmesiyle trafiğe açıldığı ve tramvay hatlarının da hizmet vermeye başladığı aktarıldı.