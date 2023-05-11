Antidepresanlar zararlı mı?

Depresyon bazı kişiler tarafından hafife alınsa da toplumda her 10 insandan biri hayatı boyunca depresyon geçirmektedir. İngiltere'de yapılan bir çalışmada yaşları 4-16 arasında olan çocuklarda bile % 4 oranında depresyon tespit edilmiştir. Depresyonun tedavisinde ise antidepresanlara başvurulmaktadır.

HANGİ HASTALIKLAR İÇİN KULLANILIR?



Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalar: Kişiyi rahatsız eden takıntılı düşünce ve hareketlere sahip insanlardır. Takıntılı düşüncelerinden geçici olarak kurtulmak için bazı tekrarlayıcı hareketler yapabilirler. Temizlik hastalığı, simetri hastalığı, büyükten küçüğe doğru dizme gibi...

Yaygın anksiyete bozukluğu olanlar: Kişiler yaşadıkları durumla uygun olmayacak şekilde sürekli endişelidirler. Endişe konuları, para, iş, sağlık ve aile ile ilgili olabilir. Genellikle en olumsuz sonucu düşünürler. Bu düşünceler için ortada bir sebep olması gerekmez. Kaygı düşünceleri en az 6 ay boyunca devam etmektedir.

Travma sonrası stres bozukluğu yaşayanlar: Çok stresli, üzücü ve korkutucu yaşamsal olaylardan sonra gelişen aşırı kaygılı olma halidir. Ciddi trafik kazaları, cinsel saldırı, soygun, uzun süreli cinsel istismar, şiddetli ölümlere tanık olmak, terör saldırıları, deprem, sel ve yangın gibi durumları yaşamış olanlarda sık görülür.

NASIL ETKİ EDER?



Antidepresanlar beyindeki serotonin ve noradrenalin gibi kimyasal maddelerin düzeyini arttırarak etki gösterir. Bu maddelere nörotransmitter adı verilir. Adı geçen kimyasal maddelerin kişinin ruh halini iyileştirici etkisi vardır. Antidepresan ilaçlar beyinden gönderilen ağrı sinyallerini de azaltır. Bu nedenle kronik ağrı tedavisinde de andidepresanlar kullanılmaktadır. Antidepresanlar depresyonun nedenini ortadan kaldırmadığından psikoterapi ile birlikte kullanılmalıdır.

YAN ETKİLERİ NELERDİR?



Antidepresanın yan etkilerin pek çoğu bir haftalık kullanımdan sonra ortadan kalkar. Yan etkiler çok şiddetliyse hekime bilgi vermek gerekir. Her antidepresanın yan etkileri ilaç prospektüsünde yazar. Genel olarak görülen yan etkiler:

-Başlangıçta hastalar kendilerini daha da endişeli hissedebilirler.

-Hazımsızlık ve mide ağrıları

-İshal veya kabızlık

-İştah kaybı -Aşırı yemek yeme

-Baş dönmesi -Uykusuzluk -Baş ağrısı -Cinsel istekte azalma -Orgazm olma zorluğu -Erkeklerde ereksiyon problemleri

İntihar düşünceleri: Nadir olarak antidepresan kullanan hastalarda başlangıçta intihar düşünceleri olabilir. Özellikle 25 yaş altı gençler risk altındadır. Bu belirti ortaya çıktığında doktora ve hastanın yakın çevresine bilgi vermek gerekir. Görülen bu yan etki zamanla ortadan kalkar.