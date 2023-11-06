Antika halı hırsızları yakalanıp, tutuklandı

Kars merkez Yusufpaşa Mahallesindeki bir evde geçen günlerde hırsızlık olayı yaşandı. Ev sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Evden 3 bin TL para ve yaklaşık 100 bin TL değerinde antika halı çalan hırsızlar, çaldıkları halıyı kent merkezindeki bir antikacıya satmak istedi.

İhbar üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri tespit etti. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda B.B. ve 55 ayrı suçtan aranması bulunan T.O., saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı. B.B. ve T.O., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.