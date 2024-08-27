AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ve puan durumlarını AÖF'ün resmi web sitesinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos Cumartesi günü tek oturumda yapılmıştı. Binlerce açıköğretim öğrencisi tarafından merakla beklenen sonuçlar nihayet açıklandı. Sınav sonuçları, “aosogrenci.anadolu.edu.tr” adresi üzerinden erişime sunuldu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "2023-2024 Yaz Okulu Sınav sonuçlarınıza https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, sınav sonuçlarına TCKN ve şifrelerini kullanarak https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilecekler. Sonuç ekranında doğru-yanlış cevap sayıları ve sınav puanları detaylı olarak gösterilecektir.

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