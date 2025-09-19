Apartman sakinleri şokta! Samsun’da 5’inci katta kombi patladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Apartman sakinleri şokta! Samsun’da 5’inci katta kombi patladı

Samsun’da bir apartmanın 5’inci katındaki doğal gaz kombisinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın paniğe yol açtı.

Olay, saat 15.30 civarında Kışla Mahallesi Hopa Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 5’inci kattaki dairenin doğal gaz kombisinde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Patlamanın etkisiyle evdekiler büyük korku yaşarken, apartman sakinleri hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Apartman sakinleri şokta! Samsun’da 5’inci katta kombi patladı

Apartman sakinleri şokta! Samsun’da 5’inci katta kombi patladı

Apartman sakinleri şokta! Samsun’da 5’inci katta kombi patladı

Darıca’da doğal gaz borusu patladı, mahalleyi gaz kokusu sardıDarıca’da doğal gaz borusu patladı, mahalleyi gaz kokusu sardı

Kazı sırasında doğalgaz borusu patladı: Yaralılar varKazı sırasında doğalgaz borusu patladı: Yaralılar var

Son Haberler
Görüntüyle yakalandılar! İşlerine son verildi: Sağlam seramikleri balkondan attılar
Görüntüyle yakalandılar! İşlerine son verildi: Sağlam seramikleri balkondan attılar
Apartman sakinleri şokta! Samsun’da 5’inci katta kombi patladı
Apartman sakinleri şokta! Samsun’da 5’inci katta kombi patladı
Kadın hırsızlar Eskişehir'de polisin tuzağına düştü! Tuzla’da bir evden ziynet eşyalarını çalmışlardı
Kadın hırsızlar Eskişehir'de polisin tuzağına düştü! Tuzla’da bir evden ziynet eşyalarını çalmışlardı
Galatasaray taraftarını kızdırmıştı! Can Uzun gerçeği açıkladı
Galatasaray taraftarını kızdırmıştı! Can Uzun gerçeği açıkladı
Mardin'de cani eş tutuklandı! Kadın evden dışarı kendini zor atmıştı
Mardin'de cani eş tutuklandı! Kadın evden dışarı kendini zor atmıştı