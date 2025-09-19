Apartman sakinleri şokta! Samsun’da 5’inci katta kombi patladı

Olay, saat 15.30 civarında Kışla Mahallesi Hopa Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 5’inci kattaki dairenin doğal gaz kombisinde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Patlamanın etkisiyle evdekiler büyük korku yaşarken, apartman sakinleri hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Darıca’da doğal gaz borusu patladı, mahalleyi gaz kokusu sardı

Kazı sırasında doğalgaz borusu patladı: Yaralılar var