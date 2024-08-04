Apartman ve sitede oturanlar dikkat! Elektrikli şarj ünitelerinde yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: AA
Apartman ve sitede oturanlar dikkat! Elektrikli şarj ünitelerinde yeni gelişme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırmak maksadıyla 81 ilin valiliğine genelge gönderildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Site ve Apartmanlarda Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Kurulumu Genelgesi"nin, 81 ilin valiliklerine ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığına gönderildiğini bildirdi.

Kurum, yaptığı paylaşımında, "Daha temiz bir çevre, çevre dostu bir ulaşım anlayışı için apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırıyoruz. Genelgemizi 81 ilimize gönderdik. Kararlıyız, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ulaşacağız ve yeşil dönüşümü hep birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi.

KARARI ÇOĞUNLUK VERECEK
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da uygulama esaslarına ilişkin bilgi verildi. Yapılan açıklamada, 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeyle site ve apartmanlarda elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu koşulları kolaylaştırıldı. Bu çerçevede ortak alanlarda kat maliklerinin çoğunluğunun kararı yeterli sayılacak. Bağımsız bölümlerde kurulacak üniteler için ise çoğunluk kararına bakılmaksızın uygulamaya alınacak.

İnşa ve ruhsat gerektirmeyen bu istasyonların kurulum işlemlerinin "ortak alanlarda inşaat yapılması" çerçevesinde olmadığı için maliklerin beşte dördünün evet cevabına gerek duyulmayacak.

Ortak alanlarda elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu kolaylaştırılacak. Ortak otopark alanlarında şarj ünitesi kurulması için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun kararı yeterli olacak.

Ortak alan olmayan, bağımsız bölümlerin eklentisindeki otoparklarda ise mevcut elektrik tesisatında değişiklik yapılmaması ve diğer bağımsız bölümler ile ortak alanların etkilenmemesi halinde kat malikleri kurulu kararına gerek kalmayacak.

Site ve apartmanların otoparklarında kurulacak üniteler için mutlaka ilgili elektrik kurumunun bu yöndeki pozitif görüşüne alınacak. Ünitelerin, yapımında elektrikle ilgili diğer tüm mevzuata uyulması ve Şarj Hizmeti Yönetmeliğine uygun olması gerekecek.

Kat malikleri haricinde site veya apartman dışına hizmet vermeye yönelik ticari işletme amaçlı istasyonlar bu kapsamda olmayacak.

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