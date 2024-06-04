Apartmanın üst katında yangın çıktı

Kaynak: AA
Apartmanın üst katında yangın çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Mesudiye Mahallesi Sakin Sokağı'nda bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışması sonucunda söndürüldü.

Yangından etkilenen biri çocuk olmak üzere toplam 3 kişi, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerindeki yetkililer, evde meydana gelen yangının nedenini araştırıyor.

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