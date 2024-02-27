Apple, elektrikli otomobil çalışmalarını iptal ediyor

Bloomberg'in haberine göre, şirket içinde yapılan duyuruda, elektrikli otomobil projesinde yer alan yaklaşık 2 bin çalışanı etkileyen bir değişiklik yapıldığı ifade edildi.

Yöneticilerin, çalışanlara projenin sonlandırılacağını ve birçok çalışanın yapay zeka departmanına geçiş yapacağını belirttiği haberde, bu personelin Apple için giderek daha kritik hale gelen yapay zeka projelerine odaklanacağı vurgulandı.

Haberde, Apple'ın elektrikli otomobil ekibinde yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısının bulunduğu ve bu çalışanların diğer departmanlara geçebileceği belirtildi.

İşten çıkarmaların da gerçekleşeceği ancak detaylarının net olmadığı aktarılan haberde, Apple'ın gelecekteki stratejilerine odaklanma adına bu değişikliği neden yaptığına dair bilgilere yer verildi.