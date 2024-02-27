Apple, elektrikli otomobil çalışmalarını iptal ediyor

Kaynak: Bloomberg
Apple, elektrikli otomobil çalışmalarını iptal ediyor
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın, elektrikli otomobil üretme çalışmalarını durduracağı ve bu birimde çalışan birçok kişinin üretken yapay zeka projelerine katkı sağlayacağı bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre, şirket içinde yapılan duyuruda, elektrikli otomobil projesinde yer alan yaklaşık 2 bin çalışanı etkileyen bir değişiklik yapıldığı ifade edildi.

Yöneticilerin, çalışanlara projenin sonlandırılacağını ve birçok çalışanın yapay zeka departmanına geçiş yapacağını belirttiği haberde, bu personelin Apple için giderek daha kritik hale gelen yapay zeka projelerine odaklanacağı vurgulandı.

Haberde, Apple'ın elektrikli otomobil ekibinde yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısının bulunduğu ve bu çalışanların diğer departmanlara geçebileceği belirtildi.

İşten çıkarmaların da gerçekleşeceği ancak detaylarının net olmadığı aktarılan haberde, Apple'ın gelecekteki stratejilerine odaklanma adına bu değişikliği neden yaptığına dair bilgilere yer verildi.

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