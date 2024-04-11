Apple herkesi uyardı. Büyük tehlike

Kaynak: Haber Merkezi
Apple herkesi uyardı. Büyük tehlike
Apple, aralarında Hindistan’ın da olduğu 92 ülkeye uyarı yaptı. Yapılan uyarıda büyük bir tehlikeye işaret edildi.

Apple, Hindistan'ın da dahil olduğu 92 ülkedeki kullanıcılarına bir tehdit bildirimi e-postası göndererek uyarıda bulundu. Teknoloji devi kullanıcılarını "paralı casus yazılım saldırısının" olası kurbanları oldukları konusunda uyardı.

Reuters tarafından görülen bildirim e-postasında Apple, saldırganların "iPhone'u uzaktan ele geçirmeye" çalıştıklarını keşfettiklerini ifade ediyor.

SIRADAN BİR SİBER SALDIRI DEĞİL

Bildirim e-postasına göre, paralı casus yazılım saldırıları nadir görünse bile sıradan siber suç faaliyetlerinden veya kötü amaçlı yazılımlardan çok daha karmaşık olabiliyor. Bildirim e-postasında, Apple'ın 2021'den bu yana yılda birkaç kez buna benzer tehdit bildirimleri gönderdiği ve bugüne kadar toplamda 150'den fazla ülkedeki kullanıcıları bilgilendirdiği belirtildi.

"DEVLET DESTEKLİ SALDIRGAN"

Ekim 2023'te bazı Hintli milletvekilleri, iPhone üreticisinin şu sözlerini aktaran bir bildirimin ekran görüntülerini sosyal medyada paylaştı: "Apple, Apple kimliğinizle ilişkili iPhone'unuzu uzaktan ele geçirmeye çalışan devlet destekli saldırganlar tarafından hedef alındığınıza inanıyor"

Şirket daha sonra tehdit bildirimlerini "devlet destekli herhangi bir saldırganla" ilişkilendirmediğini açıklamıştı.

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