Apple, iPhone için iOS 17.6.1'i yayınladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Apple, iPhone için iOS 17.6.1'i yayınladı

Apple bugün iPhone kullanıcıları için iOS 17.6.1'i ve iPad kullanıcıları için iPadOS 17.6.1'i yayınladı.

Apple, güncellemelerin Gelişmiş Veri Koruması ile ilgili bir sorun için bir düzeltme de dahil olmak üzere hata düzeltmelerini içerdiğini söylüyor.

Apple'ın iOS 17.6.1 ve iPadOS 17.6.1 sürüm notlarında şu ifadeler yer alıyor:

"Bu güncelleme önemli hata düzeltmeleri içeriyor ve Gelişmiş Veri Koruması'nın etkinleştirilmesini ve devre dışı bırakılmasını engelleyen bir sorunu gideriyor."

Gelişmiş Veri Koruması, uçtan uca şifrelemeyi iCloud cihaz yedeklemeleri, mesaj yedeklemeleri, fotoğraflar ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi eki kullanıcıların kullanımına arz eden yenilikler olarak öne çıkıyor.

iOS 17.6, geçen ay yayınlanan iPhone için küçük bir güncellemeydi. Güncelleme, bir dizi hata düzeltmesi ve güvenlik iyileştirmesi içeriyordu.

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