iOS 18 sürümü iPhone kullanıcılarına çağ atlatacak. İşte yeni eklenecek 10 özellik

Eylül ayında yüklenebilecek olan iOS 18,sürümü günlük işlemlerinizi basitleştirmek, cihazınızı daha verimli kullanmayı sağlamak ve iletişim, eğlence ve üretkenlik gibi dallarda devrim yaratmak için tasarlandı.

Kullanıcıların merakla beklediği bu özellikler, iPhone'u bir üst seviyeye taşıyacak. İşte iOS 18 sürümü ile hayatınıza girecek olan en dikkat çekici 10 özellik,

1- CHATGPT İLE KUSURSUZ KULLANICI DENEYİMİ

iOS 18 sürümü ile beraber, ChatGPT'nin iPhone markasına daha derin bir entegrasyonu da bekleniyor. Bu entegrasyon, Siri veya diğer Apple hizmetleriyle uyum içerisinde olarak tüketicilerin doğal dilde sorular sormasına, çeşitli işleri yerine getirmesine ve içerik oluşturmasına yardımcı olacak.

2- YENİ ÖDEME YÖNTEMİ: TAP TO CASH

iOS 18 sürümü ile beraber gelen yeni ödeme tekniği, "Tap to Cash" olarak isimlendiriliyor. Bu özellik, tüketicilerin Apple Pay üzerinden iki iPhone'u birbirine dokundurarak ödeme yapmalarına yardımcı oluyor. Bu yeni ödeme yöntemi, telefon numarası veya e-posta adresi paylaşımına ihtiyaç duymadan para transferi yapmayı basitleştiriyor.

3- ARTIK DAHA DA AKILLI

iOS 18 sürümü, bir sürü yenilikle iPhone'u daha akıllı bir hale getiriyor. Bu yeni sürüm, özellikle yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleriyle göze çarpıyor.

4- YENİ SİRİ İLE ALIŞKANLIKLARINIZI ONA BIRAKIN

Yeni sürüm, Siri'yi iPhone'unuzda daha etkili bir kişisel asistan haline getiriyor, günlük işleri yönetmeyi ve bilgiye erişimi daha basitleştiriyor.



iOS 18 sürümünde Siri, daha akıllı size daha iyi kısayollar sunuyor. Günlük rutinlerinizi öğrenerek size daha kişisel öneriler sunuyor. Örnek verecek olursak, belirli bir saatte belirli bir uygulamayı açma alışkanlığınızı öğrenip bunu sizin için otomatik olarak yapabiliyor.

5- AKILLI SİLME YÖNTEMİYLE MANUEL SİLMEYE SON

iOS 18 sürümü, kullanıcıların depolama alanını daha iyi kullanmalarını sağlamak amacıyla "Akıllı Silme" özelliğini kullanıcılarla buluşturuyor. Bu özellik, cihazınızda nadir olarak kullanılan uygulamaları, eski mesajları ve diğer gereksiz dosyaları otomatik olarak tespit edip silebiliyor. Bu şekilde, iPhone'unuzda yer açmak için manuel olarak dosya silmeye gerek kalmadan daha fazla depolama alanına sahip olabilirsiniz.

6- GENMOJİ İLE EMOJİ KARAKTERLERİ OLUŞTURUN

iOS 18 sürümü ile beraber tanıtılan "Genmoji" özelliği, tüketicilerin kendilerine özel emoji karakterleri oluşturmasına imkan tanıyor. Bu özellik, yapay zeka destekli bir araç sayesinde kullanıcıların yüz ifadelerini, mimiklerini ve hatta kişisel tarzlarını baz alarak benzersiz emoji setleri yaratmalarına imkan veriyor. Genmoji'ler, sadece eğlenceli bir ifade aracı olmakla kalmayıp aynı zamanda mesajlaşma deneyimini daha kişisel ve yaratıcı bir hale sokuyor.

7- YENİ NOTLAR İLE TANIŞIN

Notlar uygulaması, matematik denklemlerini çözme ve sesli notları yazıya dökme gibi yeni özellikler sayesinde kendini güncelledi. E-posta uygulaması ise AI destekli kategorilendirme ile mesajları daha iyi bir şekilde organize ediyor​.

8- UYDU ÜZERİNDEN MESAJLAŞMA

Apple, uydu üzerinden mesajlaşma yöntemiyle kullanıcıların cep telefonlarının hücresel sinyal kapsama alanı dışında olduklarında mesaj göndermelerine ve almalarına imkan tanıyan bir teknolojiyi hayatımıza katmaya hazırlanıyor.

9- APPLE INTELLIGENCE

Apple'ın "Apple Intelligence" ismini verdiği yeni bir yapay zeka ve makine öğrenimi sistemiyle geliyor. Bu teknoloji, iPhone'unuzu daha akıllı ve kullanışlı bir hale sokarak kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirmeyi sağlıyor.

10- iPHONE'LARINIZI GÖZLERİNİZLE KONTROL EDİN

Apple, bu sene kullanıma sunacağı yeni erişilebilirlik özelliğiyle, fiziksel engelli bireylerin gözlerini kullanarak iPad veya iPhone’larını kontrol etmelerini sağlayan Göz Takibi özelliğini getirecek.