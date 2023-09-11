Apple sevilen iPhone modelinin fişini çekecek. Üretimine son verilecek

iPhone ailesinin sevilen modeli Mini için Apple dikkat çeken bir karar aldı ve iPhone 15 serisi ile birlikte bu modeli kaldıracağını duyurdu.

Apple sevilen iPhone modelinin fişini çekecek. Üretimine son verilecek

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; ünlü Apple analisti Mark Gurman, iPhone 13 mini stoklarının azaltılacağı açıklandı.

Apple’ın ABD’deki çevrimiçi mağazası bazı modeller için 2-3 hafta, bazıları içinse 6-8 hafta nakliye süresi öngörüyor.

Apple’ın Salı günü gerçekleştireceği ve iPhone 15 ailesini tanıtacağı Wonderlust etkinliğinden sonra iPhone 13 Mini’nin üretiminin durdurulabileceğini gösterildi.

2023 yılında bir iPhone 14 Mini modelinin piyasaya sürülmediği ifade edildi.

ABD’de ise 599 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunmaya devam ediyordu. Cihaz ülkemizde ise 36.609 TL’ye satılıyor.

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Apple’ın yeni serisi hakkında ortaya atılan iddialarda ise 6,1 inç iPhone 15, 6,7 inç iPhone 15 Plus, 6,1 inç iPhone 15 Pro, 6,7 inç iPhone 15 Pro Max ve 4,7 inç iPhone SE’den oluşacağı aktarıldı.

Daha küçük bir iPhone için bastırılmış bir talep varmış gibi görünse de gerçek veriler iPhone Mini’nin diğer iPhone modellerine göre düşük satışlara sahip olduğunu gösterdi.

Nisan 2022’de araştırma firması CIRP, iPhone 13 Mini’nin o yılın ilk çeyreğinde ABD’deki toplam iPhone 13 satışlarının yalnızca %3’ünü oluşturduğunu göstermişti.

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