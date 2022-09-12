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Elon Musk - Apple ortaklığı olacak mı

Elon Musk, Apple ile iPhone 14'ün tanıtıldığı etkinlikten sonra bir konuşma gerçekleştirdi. Uydu bağlantısı hakkında konuşan ikilinin anlaşıp anlaşamadığı merak konusu oldu.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 12:49
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Apple ve Elon Musk uydu bağlantısı sebebiyle ortaklık kuracak mı

Elon Musk - Apple ortaklığı olacak mı
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iPhone 14 modellerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple, iPhone kullanıcılarının hücresel veya WiFi bağlantısı olmadığında dahi şebeke dışı alanlarda acil yardım almalarını sağlamak için Acil Durum SOS özelliğini tanıttı. Apple'ın bu özellik için şu anda Globalstar uydularını kullandığı açıklandı. Ancak SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk yine bir Tweet’iyle gündeme geldi.

Umut verici bazı görüşmelerin olduğunu belirten Musk, iPhone ekibinin ‘süper akıllı’ olduğunu ifade etti. 

MUSK'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Apple ile Starlink bağlantısı hakkında umut verici bazı görüşmeler yaptık. iPhone ekibi kesinlikle süper akıllı.

Elbette telefon yazılımı ve donanımı uzay tabanlı sinyallere uyum sağlarsa, Starlink tamamen hücre kulesini taklit ederse, uzaydan telefona bağlantıyı kapatmak en iyi sonucu verir.

Konuyla ilgili iki taraftan da net bir ortaklık açıklaması yapılamdı.

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