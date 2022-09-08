Elon Musk 3. Dünya Savaşını haber verdi. Twitter'ı almama sebebi belli oldu

Tesla ve SpaceX'in üst düzey yöneticisi olan Elon Musk'ın, Twitter'ı satın alma anlaşmasından neden vazgeçtiği ortaya çıktı. Twitter’ın avukatı tarafından yapılan açıklamalarda "3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok" ifadelerini kullanarak banka yetkilisine mesaj gönderdiğini söyledi.

Business Insider'da yer alan haberde; Elon Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasının finansörlerinden olan Morgan Stanley'deki bir bankere 8 Mayıs'ta gönderdiği mesajlarda; acele etmemeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü konuşmasını beklemelerinin gerektiği söylendi.

Twitter'ın avukatı, 6 Eylül'deki duruşmada Musk'ın şu mesajları gönderdiğini açıkladı:

"Birkaç günlüğüne yavaşlayalım. Putin'in yarınki konuşması gerçekten önemli. 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın bir anlamı yok."

Twitter'ın avukatı, metinlerin 'Musk'ın sözleşmeyi ihlal ettiğini ve kişisel mali kaygılar nedeniyle anlaşmadan geri adım attığını kanıtladığını' söyledi.